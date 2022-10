El miércoles 19 de octubre, con la compra de Menorca-Es Diari, se entregará gratis el tercer póster, que está dedicado a los equinodermos y cnidarios del mar balear. Durante los siguientes miércoles se entregará un nuevo póster cuyas temáticas, por orden de publicación serán: tunicados, briozoos, gusanos y esponjas (26 octubre); y algas y plantas marinas (2 de noviembre). Ya se ha entregado el dedicado a las tortugas y mamíferos marinos y el de los crustáceos.

La labor de divulgación se hace imprescindible para la protección del fondo marino. Y precisamente con el afán de difundir el valioso valor del mar balear el diario lanza, con la colaboración de Marilles Foundation, una colección de cinco pósters dedicados a la fauna y flora del mar balear. El principal objetivo de esta iniciativa es ampliar el conocimiento de la sociedad y animar a que se implique en su conservación».

«Solo amamos lo que conocemos»

Cristina Linares, catedrática de Ecología de la Universidad de Barcelona, ha centrado gran parte de su investigación en los cnidarios, y concretamente en corales y gorgonias; una especie que mañana protagoniza el póster que se entrega.

Cristina Linares es catedrática de Ecología de la Universidad de Barcelona y ha centrado gran parte de su investigación en los cnidarios.

—De entre las cosas en las que está inmersa profesionalmente, ¿cuál es la que destacaría?

—Resaltaría dos: por una parte, el proyecto de seguimiento de los espacios protegidos marinos de Cataluña, pues es un proyecto muy ambicioso financiado por la Generalitat de Cataluña y cuyos resultados son cruciales para la buena gestión de estos espacios, ya que la investigación puede ayudar a mejorar la gestión y conservación de los ecosistemas marinos. Por otro lado y como profesora de la universidad, destacaría los cursos que doy en grado y máster sobre Ecología y Conservación marina y la supervisión de jóvenes investigadores, creo que es una responsabilidad muy importante que tenemos como docentes y es una oportunidad excelente para formar buenos profesionales que puedan dedicarse a mejorar la conservación de la biodiversidad marina.

—Este año la temperatura del agua ha sido protagonista, ¿aún se puede retroceder? ¿Cuáles son las consecuencias actuales de este calentamiento para el mar balear?

—Retroceder es muy difícil, actualmente se sabe que, si seguimos el aumento de temperaturas de 1,5 o 2 grados, en línea con el Acuerdo de París y que requiere grandes esfuerzos de reducción de emisiones, se seguirán produciendo impactos sobre los ecosistemas marinos. Pero si no se llega a realizar esta reducción de las emisiones, los impactos sobre los ecosistemas serán drásticos y no tendremos ninguna capacidad de recuperarlos. Este año se han hecho evidentes los efectos de las olas de calor en todo el Mediterráneo y el mar balear no es una excepción, y esto conlleva mortalidades importantes de especies marinas tanto invertebrados, como los cnidarios que aparecen en el póster de hoy, y algas y fanerógamas marinas como la Posidonia oceánica, o incluso desplazamientos de especies como la llegada de especies exóticas provenientes de mares cálidos o la desaparición de peces de aguas más frías que se desplazan a lugares más fríos.

—En una ocasión usted dijo, en referencia al cambio climático, que ‘no hay que dar la batalla por perdida’…

—Sí, y lo sigo pensando. Es verdad como he comentado algunos impactos seguiremos teniendo, pero aún estamos a tiempo de que los ecosistemas se puedan llegar a adaptar de cierto modo. Pero solo si llegamos a mantenernos en este 1,5 ºC de aumento de temperatura y tratamos de mitigar al mismo tiempo otros impactos como la sobrepesca, contaminación, sobrefrecuentación por el turismo, etc.

—¿Qué opinión le merece esta promoción de pósters sobre la fauna y flora balear?

—Una muy buena iniciativa y muy necesaria para fomentar el conocimiento de la excepcional biodiversidad marina que tenemos en las Baleares. Como dijo Cousteau, solo amamos lo que conocemos, y por tanto es necesario conocer para proteger y conservar.

—Mañana se publica el póster de cnidaris y equinodermos, ¿qué destaca de este grupo tan importante para las Islas?

—Gran parte de mi investigación se ha centrado en cnidarios, y concretamente en corales y gorgonias, por lo que creo que es un grupo fundamental. En Baleares se encuentran comunidades excepcionales dominadas por estas especies que tienen un papel ecológico muy relevante aportando estructura como hacen los bosques en los ecosistemas terrestres pero que, a su vez, están muy amenazados por el cambio climático, el impacto de artes de pesca perdidos o abandonados. También cabe destacar que muchas especies, tanto de cnidarios como de equinodermos, desempeñan funciones importantes en las comunidades donde se encuentran, como las medusas, que son presas pero también depredadores de otras especies; o los erizos de mar, que son uno de los principales herbívoros que tenemos en el mar.