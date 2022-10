Instar al Área de Gestión de Milà a que vuelva a enterrar los residuos no peligrosos de animales mientras «persista la ausencia de plantas de transformación o de plantas de incineración adecuadas o suficientes y hasta que no esté en funcionamiento la infraestructura que posibilite el tratamiento de los ‘sandach’ a un precio asumible y no desproporcionado». Instar al Consell y al Consorci de Residus a que «asuman los sobrecostes facturados por la empresa concesionaria de Milà tanto pasados, como presentes y futuros ocasionados por la negligencia del Consorcio al mantener un horno incinerador absolutamente inadecuado para la eliminación de ‘sandach’».

Estos son solo dos de los contundentes acuerdos firmes que el pleno del Ayuntamiento de Ciutadella aprobó por unanimidad a propuesta del concejal de UPCM, Joan Triay, en las mociones presentadas entre los años 2016 y 2017. Entonces Josep Juaneda era concejal del PSM en el equipo de gobierno municipal. Ahora es él el conseller de Medio Ambiente y presidente del Consorci, además de candidato de Més per Menorca. En el pleno municipal que se celebra esta noche el Grupo Ciudadanos, en voz del concejal Eudimio Carrasco, pide que se inste a Juaneda a «actuar en consecuencia con su voto favorable» y a aprobar «cuanto antes» lo que entonces reclamaba.