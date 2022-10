Menorca contará con el primer centro integral para la atención de personas con movilidad reducida de la Isla. Con una inversión de 3 millones de euros, que se ha comprometido a aportar el Govern balear, es un proyecto que impulsa la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca, que contará con 24 plazas de residencia y 20 más de centro de día, en una parcela de 4.500 metros cuadrados, junto a los futuros juzgados, en Ciutadella, a escasos metros del Centre Sociosanitari de Santa Rita.

El Ayuntamiento de Ciutadella cede los terrenos para que se construyan en el municipio unas instalaciones «muy necesarias», puesto que, hasta hoy, las personas que sufren cualquier tipo de discapacidad física, no cuentan con un centro de referencia donde se puedan atender sus necesidades. Y no solo eso. Como ha apuntado la consellera insular de Bienestar Social, Bàrbara Torrent, «ahora, las personas con discapacidad física que necesitan de una plaza residencial, se ven abocadas muchas veces a tener que hacer uso de una plaza geriátrica, a pesar de no tener la edad suficiente y se tienen que hacer excepciones».

Por eso, aunque «son soluciones temporales para dar respuesta a algunos casos, no es lo ideal», y por eso, Consell y Fundació proyectan este nuevo recurso, enfocado para «potenciar al máximo la independencia», donde los usuarios puedan recibir las atenciones que precisen, de fisioterapia, rehabilitación o cualquier otra.

La reivindicación de este centro la pusieron sobre la mesa, en 2017, tres entidades que integran la Fundació de Discapacitats. Concretamente la Coordinadora de Discapacitats de Menorca, la Associació Esclerosi Múltiple de Menorca y la Associació de Malalts de Parkinson de Menorca. De hecho, durante la visita realizada a los terrenos esta mañana, el presidente de la primera de estas entidades, Joan Riudavets, ha incidido en que este complejo sociosanitario no solo atenderá a personas afectadas por estas dolencias, sino que también «acogerá a personas que hayan sufrido ictus o padezcan enfermedades degenerativas».

En cuanto a los plazos, el Ayuntamiento de Ciutadella ya está revisando el estudio de detalle presentado por la Fundació. Una vez se apruebe, se iniciará el proceso para la redacción del proyecto y se iniciará el proceso de licitación, proceso que puede prolongarse, teniendo en cuenta los tempos de la administración.