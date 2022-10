Usuarios de los servicios portuarios de Maó observan que la ocupación en el varadero se ha reducido de forma visible dos meses después del cambio de gestora decidido por Autoridad Portuaria. La nueva empresa asegura, sin embargo, que la ocupación es la normal en estas fechas, que la demanda es la misma y que hay numerosas peticiones del servicio para los próximos meses.

El cambio se produjo el 17 de agosto, cuando Decoin SL se hizo cargo de la gestión que había venido desempeñando Med Sea Yacht Services, formada por las náuticas menorquinas Nautic Center y Pedro’s Boat Center. Tras los primeros días sin personal preparado y con falta de maquinaria y material, la situación todavía está en vías de plena normalización.

No hubo acuerdo para el traspaso de personal y elementos propios del trabajo como estacas y puntales que se utilizan para la estabilización de las embarcaciones en tierra. Decoin ha comprado un carro motorizado para el desplazamiento de embarcaciones de hasta 30 toneladas y puntales metálicos telescópicos en Italia que la semana pasada habían de llegar a su destino.

Los problemas de suministro que han afectado al comercio global, agravados por la guerra en Ucrania, han demorado la llegada de la mercancía, que incluye estacas y tablones. Además de la reposición de medios, hay aspectos mejorables referidos a la limpieza e instalaciones como duchas para el personal, «pero el potencial del varadero es mayor del que parece a primera vista», asegura Paco Llobera, responsable de la empresa.

Reconoce que la explanada de embarcaciones varadas estaba más llena en años anteriores por estas fechas y apunta como causa el uso de este espacio por las dos náuticas responsables de la gestión anterior, que la utilizaban para sus clientes. «Ahora se retiran antes pero por el varadero pasan las mismas barcas que antes. Pero si se quedan aquí han de pagar por ocupación, que es lo que cobramos, el trabajo de mantenimiento o de reparación lo realizan después las distintas náuticas», explica, «los precios no han variado y no tenemos percepción de que los clientes no vengan por el cambio de gestor».

En abono de ese argumento, apunta que tiene varias solicitudes de barcos profesionales, golondrinas y pesqueros, para hacer la varada, a finales de noviembre la realizará un arrastrero de Ciutadella y la mayoría a comienzos de año, incluido el catamarán más grande que hay ahora con base en Maó.

La empresa cuenta con siete personas en plantilla, entre los cuales figuran tres maquinistas y dos controladores. La grúa es suficiente para la flota de Menorca, su límite está en 150 toneladas.

Decoin se plantea no solo cubrir la demanda que genera la flota menorquina, buena parte de la cual, la menor de 10 metros de eslora, se sirve de camiones con grúa para su izado y traslado, sino ofrecer servicios a barcos de fuera. Mantiene contactos con empresas mallorquinas para promocionar las instalaciones del varadero del Cós Nou.