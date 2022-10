No existen tomas de corriente para las motocicletas eléctricas en los puntos de carga dispuestos por las administraciones en los municipios de la Isla que utilizan los propietarios de los coches cuando lo precisan y el dispositivo funciona, lo que no siempre sucede así.

Parece una cuestión menor considerando que las motos solo necesitan un enchufe convencional para realizar la recarga, conectada a la batería con el cable con el que vienen provistas. Incluso pueden extraerla del vehículo y cargarla en su propio domicilio. Sin embargo el problema sí resulta más trascendente si se trata de una moto de alquiler.

Manuel Barber, propietario de Zitmuv Menorca, empresa del sector en Maó, ha querido plasmar las quejas que ha recibido de sus clientes a lo largo del verano. «Es una falta que no se explica si lo que pretenden es hacer Menorca más sostenible». Trayectos largos en la Isla, como puede ser ida y vuelta a Ciutadella «precisan una recarga, con lo que los clientes tenían que buscarse la vida para hacerlo». Alguno, denuncia, ha tenido que pagar 10 euros al local que le permitió hacer la carga pese a que en tres horas el consumo puede ser de 0,35 céntimos.

Explica Barber que ha sufrido devoluciones de motos alquiladas por estos inconvenientes. «En el Consell me han asegurado que en los puntos nuevos que se instalen habrá tomas para las motos, pero de momento no las hay».

La otra queja generalizada, que también les pasa a los que compran coches eléctricos, es el lento trámite para el cobro de la subvención de quienes adquieren estos vehículos, 1.100 euros para las motos que aporta elGovern. «Tengo 14 motos de alquiler y he vendido otras seis, y yo mismo tramito la petición de las ayudas porque es complicado hacerlo, pero después de más de cinco meses aún no he cobrado ninguna».