El Partido Popular de Ferreries ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario para adoptar medidas ante los destrozos provocados por la lluvia en el polideportivo municipal, en concreto por la tarima de madera recién instalada que ha quedado inservible tras una inversión de 113.000 euros.

El pleno municipal tendría un único punto en el orden del día. El portavoz popular Pedro Pons señala que «van pasando las semanas y todavía no se ha hecho nada a nivel práctico, no sabemos el porqué». La oposición no entiende que todavía se esté a la espera de la visita del perito del seguro.

El Grupo Popular, que llegó a pedir dimisiones por este caso, requiere ahora información al equipo de gobierno sobre las acciones que tiene previsto llevar a cabo en el polideportivo, al margen de si el seguro cubre finalmente la sustitución de la tarima. Ven «inadmisible» el retraso en dar una solución mientras no se puede hacer uso de la instalación.

El cierre de esta instalación municipal afecta a clubes y asociaciones que necesitan el pabellón para llevar a cabo sus actividades. Pedro Pons afirma tener la sensación de que «no existe un plan B» y «no se sabe qué hacer cuando se haya retirado la tarima». «Con la llegada del frío», añade, «tener el polideportivo será más importante que nunca».