El personal del Consell recibió este viernes la confirmación sobre el incremento de sueldos para 2022. En la nómina de noviembre, sus cerca de 500 empleados percibirán sus pagas actualizadas con el 1,5 por ciento adicional, y en la mensualidad de diciembre se abonarán los atrasos correspondientes a todo el año, pues el acuerdo entre Gobierno y sindicatos era retroactivo a 1 de enero.

Así lo expuso la consellera de Servicios Generales, Noemí Gomila, quien indicó además que, para 2023, el aumento del 2,5 por ciento acordado podrá crecer como máximo otro 1 por ciento en función del IPC y el PIB nominal. De todos modos, «como no lo sabremos hasta 2024, lo más probable es que nos quedemos en el 0,5 por ciento adicional», lo que supondría una subida del 3 por ciento. Dichos abonos adicionales están previstos para octubre de 2023 y enero de 2024.

Los sindicatos lo ven insuficiente

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT dan por «bueno» cualquier incremento en los sueldos de los empleados públicos, aún más con los años de congelación que sufrieron. Pero consideran que el 1,5 por ciento acordado para este 2022 y el 2,5 de base para 2023 siguen siendo insuficientes para compensar el encarecimiento del nivel de vida, y el acuerdo alcanzado con el Gobierno es aceptable porque «viene acompañado de una serie de medidas» complementarias.

Si el pasado 19 de octubre se publicaban en el Boletín Oficial del Estado los incrementos de las retribuciones del personal del sector público, este jueves se oficializó el aumento salarial para los empleados del Govern y de sus empresas públicas, el cual sigue la línea trazada desde Madrid.

Coste de vida más alto en Menorca

En el Consell, que se rige por lo negociado en Moncloa entre Gobierno y sindicatos, los representantes de los trabajadores valoraban de forma positiva estos incrementos, sobre todo porque «venimos de muchos años con los sueldos congelados». Por eso, desde UGT, Lourdes Manzano considera que «toda subida es un triunfo, pero no es suficiente», todavía más «en Menorca, donde el nivel de vida no se puede comparar ni con Mallorca, las islas pequeñas sufrimos mucho más» el encarecimiento de precios generalizado. «Por eso no quieren venir ni policías, ni médicos, ni personal de los juzgados, aquí es todo mucho más caro», incide Manzano.

Andrés Fernández, de Comisiones Obreras, recuerda que el personal «lleva acumulada una pérdida de poder adquisitivo de entre el 30 y el 35 por ciento», de ahí que el 9,8 por ciento de incremento salarial pactado entre 2022 y 2024 «no es suficiente». Sin embargo, «el acuerdo viene acompañado de unas medidas que lo hacen necesario», como la equiparación de la jubilación parcial anticipada, que hasta ahora era incompatible; o la reducción de la jornada laboral de 40 o 37,5 horas, a las 35 que se han fijado.

Un ‘ejemplo’ para las empresas privadas

Aparte de lo que represente para el empleado público, Manzano remarca que el acuerdo para el sector público sirve de guía para el privado. «La administración debe dar ejemplo, para que las empresas empiecen a incrementar sueldos, porque las familias sufrimos mucho las subidas» del día a día y hay que frenar la pérdida de poder adquisitivo.