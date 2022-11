Tras una trayectoria profesional vinculada a las empresas frigoríficas y las gasolineras, y una intensa actividad en varias entidades deportivas de Maó, Juan Vidal Bendito ha fallecido a los 87 años.

En el ámbito empresarial, junto con su primo Pedro Vidal inició la instalación de unas cámaras frigoríficas que posteriormente fueron trasladadas al Polígono Industrial. Otra empresa que promovó fue la gasolinera de la calle José María Quadrado.

Aficionado al tenis, la natación y la caza, participó en la fundación del Club Baloncesto La Salle, que promovió Carlos Fábregues, junto con Antonio Sintes, Toni Ametller, Benjamín Carreras, Pérez, Aparicio, Moncho Morales, Carlos Ruano, Vicente Soler y Antonio Allés.

También fue uno de los fundadores del Picadero Malbúger, con Martí Escudero, Tolo Mercadal, los hermanos Pedro y Paco Borrás, Miguel Pons Justo, el general Cervantes, Carlos Pons y Pedro Pons Olives.

En 1970 asumíó la presidencia de la Sociedad Hípica Mahonesa. Fue el impulsor del nuevo hipódromo de Maó. En una entrevista con Juan J. Quetglas, publicada en octubre de 2013, explicó que «era necesario contar con un nuevo hipódromo y decidí construir uno, por mi cuenta y riesgo, en Villa Luisa, cerca de S'Algar y Alcaufar. Acudí al Ayuntamiento de Sant Lluis con los planos en la mano para exponerles el proyecto pero la idea no les convenció y al salir me tropecé con Luciano Aínsa que me propuso fuera a hablar con Rafael Timoner, alcalde de Maó, y así lo hice».

Llevó a cabo aquella iniciativa con Gabriel Olivar, que era el vicepresidente de la Sociedad Hípica Mahonesa, y Martín Mata Goñalons. «No fue una tarea fácil. Al contratista Toni Seguí le fuimos pagando en diez años el coste de las obras. En aquel momento pareció era una odisea pero, cuarenta años después, ahí está», manifestó.

También fue concejal de Maó con los alcaldes Rafael Timoner y José María Escudero. Juan Vidal Bendito recordó que «cuando era presidente de la Sociedad Hípica y el nuevo hipódromo era ya una realidad, recibí una llamada de Pedro Pons Coll, el delegado del Gobierno. Creí que se referiría a algún problema relacionado con las carreras, pero no fue así. Me dijo simplemente que me había incluido en las listas electorales por el tercio familiar, me encogí de hombros y acepté». También estaban en aquella lista Francisco Tutzó, Luis Hernández Mercadal y Luis Samaniego. Hice lo posible por no salir pero fui el más votado, seguido de Samaniego y ambos accedimos al ayuntamiento. Lo cierto es que formé parte del último ayuntamiento franquista, con José María Escudero como alcalde».

Como mayor logro destaca la construcción del matadero de Maó y que participó en las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia como caixer batle.

Contrajo matrimonio con Joana Quintana Victory y fueron padres de cuatro hijos: Francisco, Rafael, Luisa y Xavi. La misa exequial se oficiará el miércoles a las 13 horas en la iglesia parroquial de Santa María.