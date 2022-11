El conseller del PP Adolfo Vilafranca ha presentado una propuesta, que se debatirá en el pleno de noviembre, para que el Consell contrate a «un auditor independiente» para que analice todos los datos sobe el caso Milà y emita un informe en el plazo de un mes.

En una nota de prensa, el PP lamenta que «todavía no se haya hecho un estudio serio, lo que alimenta las sospechas de que el tripartito no tiene interés en esclarecer las irregularidades denunciadas en el vertedero de Milà». Insiste en que la Conselleria de Medio Ambiente no ha cotejado todavía los datos sobre animales sacrificados en los mataderos y toneladas incineradas en la planta de tratamiento. algo que también han pedido que se haga los ayuntamientos de Ciutadella yMaó. Vilafranca añade que todos los datos están disponibles, que investigar estas cuestiones es fácil ybásico para determinar la existencia de «un posible fraude a los mataderos». Recuerda que el conseller Josep Juaneda se comprometió a «aportar la máxima transparencia» y «llegar hasta el final de la investigación, lo que realmente no se está cumpliendo».

Sobre los aspectos a investigar, apunta: «Tenemos la fortuna de que conocemos los datos de animales sacrificados y, por lo tanto, los datos de restos de animales que debieron ser incinerados porque es fácil conocer las ratios convencionales entre animales sacrificados y restos a incinerar. También es fácil saber el dato de toneladas de cenizas enterradas, el dato de toneladas de restos facturados. También sabemos el combustible consumido, el número de recipientes de plástico que se han comprado, se han enterrado o bien están en el almacén… En definitiva, el Consell de Menorca tiene la capacidad de conocer todos los datos de diferentes fuentes para realizar todos los cálculos que sean necesarios para llegar a la conclusión que toda Menorca está pidiendo a gritos y es saber cuántas toneladas que debieron ser incineradas no han sido incineradas y si las toneladas que no se incineraron han sido facturadas a los mataderos o no».

Añade que «na basta el informe de la UTE». Y por eso cree necesario recurrir a un profesional independiente para este estudio de toda la información. «Nos extraña que no se haya hecho todavía. Está claro que el equipo de gobierno no parece estar muy interesado en que se llegue al fondo de la cuestión, de momento solo se ha dedicado a levantar cortinas de humo y a desviar la atención».