Ayuntamientos y Consell habían pactado nueve proyectos a financiar con la ecotasa de este año por un valor global de 17 millones. El reparto aprobado el viernes por la Comisión para el Impulso del Turismo Sostenible ha rechazado ocho, pero ha incluido proyectos de consellerias o empresas públicas del Govern por valor de 18,9 millones.

Nunca como este año se había soslayado tanto la voluntad de las instituciones menorquinas, aunque es una tendencia mostrada desde el primer reparto de un impuesto que entró en vigor el 1 de julio de 2016. De promedio, solo una de cada tres propuestas menorquinas ha tenido éxito. El Govern, con mayoría en el órgano de reparto, ha ido imponiendo su criterio y ha incluido entre las obras a financiar con estos recursos proyectos que antes había anunciado como propios y presupuestado en sus cuentas.

Los casos más clamorosos son el Conservatorio de Maó y el centro integrado de Formación Profesional de Hostelería de Ciutadella. Contaron con financiación de la ecotasa de 2019 con 6,9 y 3,2 millones respectivamente, pero la agilidad inversora es otra de las asignaturas pendientes.

2016

El Consell puede presentar proyectos directamente, los ayuntamientos han de hacerlo a través de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (Felib) o del propio Consell de Menorca si este los asume. La novedad de la ecotasa llevó a solicitar financiación para 24 iniciativas, pero solo siete encontraron respuesta positiva con una inversión global de poco más de 3 millones.

Los proyectos del Govern, con mayoría en la comisión que aprueba los proyectos a ejecutar, se llevaron ya entonces el 80 por ciento del primer reparto y marcaron la pauta de gestión de esos fondos. Entre las siete iniciativas figuraban el equipamiento del Pati de Sa Lluna (884.693 euros), que se ha inaugurado el pasado verano, seis ejercicios después, y la torre de Rambla, cuya restauración ha finalizado también hace poco.

El agua

En 2017 fueron presentadas 17 iniciativas desde Menorca para su financiación con la ecotasa. Solo cinco fueron aprobadas, entre ellas la planta desnitrificadora de agua de Maó y dos centros de interpretación, uno en la finca Milà Nou (1,7 millones) y otro en la costa de la reserva marina de Fornells (1,6 millones).

Varias de la propuestas hacían referencia a la política de agua, en clara evidencia de los problemas que sufre Menorca y su relación con el fenómeno turístico. Aparecía ya entonces el tratamiento terciario para la depuradora Maó-Es Castell, que ha repetido en cada convocatoria hasta ser aprobado este año.

Más que Eivissa

En 2018 fueron presentadas 10 iniciativas menorquinas y la mitad obtuvieron aprobación, entre ellas la rehabilitación del Real Alcázar de Ciutadella (el Ayuntamiento), ahora en obras, y la adquisición de Binicodrell de Darrera en Es Migjorn, algo más de un millón en cada caso.

En esa edición se destinaron a Menorca 9,2 millones, un 13,37 por ciento. Se marcaba lo que luego ha sido frecuente, Menorca recauda menos pero recibe más que Eivissa. El último reparto suma 18.983.954 euros en Menorca y 17.778.952 en Eivissa.

2019

Los porcentajes aprobados ese año establecen una horquilla de mínimos y máximos en el reparto, que sitúa a Menorca entre el 10,68 y el 14,03 del total de fondos ecotasa y a Eivissa entre 12,85 y 15,99 por ciento, lo que no impide que Menorca haya recibido más en al menos la mitad de los ejercicios.

En 2019 fueron aprobados cinco de once propuestas y el reparto no gustó a nadie hasta el punto de que se aprobó por unanimidad una moción en el Consell para pedir una revisión del reparto, que no se hizo.

Ese año, que marcaba final de mandato, solo se habían iniciado el 5,3 por ciento de los proyectos. Luego el parón de la covid y el desvío del dinero aprobado en proyectos a las necesidades surgidas de la covid han alterado un ritmo de obra muy moroso.

2023

Para el reparto del próximo año solo serán valorados proyectos de carácter supramunicipal, según el artículo 5 del plan anual. En la práctica ya se ha aplicado este año al recoger el único de los nueve proyectos que abarca dos municipios.