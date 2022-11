Aunque son proyectos todavía minoritarios, el sector de la instalación de placas solares está detectando un incremento del interés de las comunidades de vecinos por instalar placas solares en los tejados. Ya existe el marco normativo necesario y las ayudas son incluso superiores a las que reciben casas aisladas y centros de trabajo. Los instaladores reclaman para tener todas las garantías que se aporte un acuerdo de las juntas de propietarios, que en base a sus estatutos lo normal es que no requieran de unanimidad. Quiere decir que un vecino no puede frenar la instalación. Los que no se sumen al principio podrán hacerlo más tarde contribuyendo con su parte de la inversión inicial.