Unió de Pagesos (UP) es partidario de que «se controle y se limite» el, cada vez más habitual, «cambio de usos de la tierra, para que no se pierda un sector que es estratégico y muy importante en la sociedad», ya que «tiene la función de producir los alimentos que todos necesitamos». De ahí que rechacen conversiones masivas de pastos en cultivos de olivos y viñas, así como otra «nueva amenaza», como son «los parques solares en suelo rústico y que no siempre se instalan en zonas de bajo o nulo uso agrario». Al contrario, «están proyectados en explotaciones que hace poco han terminado su actividad ganadera y agraria».

Ha sido en su congreso cuatrienal de este sábado que el sindicato agrario ha expresado su posición con relación a distintos asuntos que afectan al sector primario menorquín. Para reclamar esta vigilancia sobre la conversión de usos, se amparan en datos, como que «la producción lechera ha bajado sobre un 20 por ciento en pocos años». Por eso, y aunque «creemos que el futuro pasa por las energías renovables», se deben cumplir «unas condiciones que no afecten al sector». Sobre la administración, los agricultores piden más celeridad a la hora de evaluar y conceder ayudas por daños a causa de catástrofes, y lamentan a su vez las dificultades que se presentan, ya que «deberemos aprender a hacer los trámites que hasta ahora hacíamos en las oficinas de la Consellería», especialmente con las nuevas ayudas del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac), que UP ayudará a tramitar. Asimismo, el colectivo solicita que las ayudas al sector sean «principalmente para payeses profesionales», prestando atención a la «nueva figura del agricultor activo» que «es más flexible en el porcentaje de ingresos necesarios para demostrar una actividad». De la crisis de la ganadería, valoran el incremento de unos 0,15 euros por litro de leche el último año, pero aún así ven con incertidumbre la evolución de la inflación. De ahí que «instemos al Observatorio de Precios de la Conselleria de Agricultura a ser riguroso al hacer cumplir» la ley de Cadena alimentaria que «obliga a cubrir costes de producción de un producto».