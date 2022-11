El sindicato Unió de Pagesos, que cuenta con un centenar de miembros activos, mantendrá en su secretaría general cuatro años más a Marga Llambias Ameller (Alaior , 54 años), madona de Algendar d’en Gomila de Maó. Fue reelegida en el congreso del pasado año. Conoce muy bien las dificultades para sobrevivir en el sector primario, porque el cargo de madona no es honorífico. Y también los retos de buscar alternativas, como la de los productos de la cooperativa Es Rebost, de la que fue fundadora.

La sociedad se ha acostumbrado a que la situación del campo de Menorca siempre es crítica. ¿Ahora lo es más que nunca?

-Venimos de dos años de pandemia en que el parón del consumo en algunos productos, las subidas exageradas de nuestras compras y el estancamiento de los precios de nuestras producciones llevó a una situación crítica, con la viabilidad comprometida de muchas explotaciones. En el último año, con las subidas de la leche y el queso se ha dado un respiro y en parte se han compensado las pérdidas que llevábamos arrastrando. Aún falta y deberemos seguir luchado para que se vea compensado nuestro trabajo y se cumpla la ley de cadena alimentaria.

¿Hasta qué punto es preocupante la reducción de la cabaña de vacas lecheras? ¿Cree que es posible que falte leche para fabricar queso de Menorca?

-La cabaña de vacas lecheras se ha reducido mucho en el último año, en parte porque alguna ganadería ha terminado su actividad y sobre todo por la reducción de vacas en cada ganadería para cubrir costes al subir mucho los costes de nuestros suministros y no subir el precio de la leche. Al decidir Coinga cerrar la planta UHT de envasado de leche, esta leche se va a destinar a queso, por tanto si no se agrava más la situación creemos que no peligra la falta de leche. Pero la coyuntura es muy dinámica, en la Península y en Mallorca en estos momentos los precios son más altos que en Menorca, por tanto es necesario que sigan subiendo.

La Administración parece consciente de la complicada situación del sector primario y ha planteado acciones de apoyo económico a las explotaciones, principalmente por parte del Govern. ¿Han sido efectivas estas ayudas?

-Las ayudas extraordinarias recibidas este año de parte del Govern y del Ministerio han sido efectivas para poder compensar las pérdidas que llevábamos arrastrando del año pasado y que muchas explotaciones no se vieran abocadas al cierre definitivo por falta de liquidez.

¿Qué incidencia va a tener en Menorca el nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Común?

-En principio por lo que sabemos, en algunas líneas habrá un incremento de las primas para compensar la insularidad, esto es importante. Igual tendremos que ver cómo quedan todas las líneas para valorar la PAC en conjunto.

¿Puede valorar el abandono de fincas? ¿La causa es la inviabilidad económica de las explotaciones o inciden otros factores?.

-La inviabilidad económica es la principal causa de abandono, pero también es causa de abandono la falta de inversiones, muchas veces motivadas por la especulación en la venta de la finca a inversores para un uso turístico.

¿La incorporación de agroturismos a las explotaciones agrarias ha mejorado la renta de los payeses?

-La gran mayoría de los agroturismos que existen en Menorca no están gestionados directamente por los payeses, sino que son los propietarios de la finca que los gestionan o estos han cedido la gestión a un tercero. Salvo pocas excepciones, la renta del payes ha mejorado muy poco con el hecho de que en la explotación haya un agroturismo.

¿Se ven payeses y ganaderos trabajando de jardineros ?

-Como jornaleros cualquier trabajo es digno, pero nuestro objetivo es rentabilizar nuestro trabajo produciendo alimentos saludables y a un precio justo.

¿El abandono de tierras de cultivo representa una superficie importante para que se pueda considerar un problema grave?

-En algunas zonas sí que es un problema grave, se pierden forrajes y zonas de pastos, la masa forestal crece y no hay animales que «limpien», con el peligro de incendios o inundaciones que supone. En cualquier caso no se deberían poner tantas trabas a quien, de forma responsable, desea cortar masa forestal o limpiar cursos de agua

¿Por qué se oponen a los parques solares en terrenos agrícolas? ¿Qué proyecto concreto de los que están aprobados considera que perjudica la actividad agraria?

-El hándicap mas importante para la ganadería es disponer de suficiente forraje y que este sea de buena calidad, salvo años de grave sequía, la importación de forrajes desde la Península es minoritaria en comparación al forraje que se produce en la propia finca, y debe ser así ya que el coste del transporte del forraje en comparación al coste del transporte de cereales o piensos es mucho más elevado. Por eso creemos que la viabilidad económica de las ganaderías se vería muy afectada con la reducción de la capacidad de producir forrajes de calidad en la propia isla. Y esta capacidad de producir forrajes está ligada directamente a la superficie cultivable de alto valor. Es curioso ver como en Mallorca, por ejemplo, ponen más restricciones a la hora de otorgar licencias de parques solares que aquí en Menorca, cuando dependemos de la misma normativa. Estamos totalmente a favor de las energías renovables, pero creemos que hay suficientes sitios parar instalar estos parques sin comprometer la actividad agraria.

¿El incremento de viña y de olivos va en la buena dirección para diversificar y encontrar alternativas?

-Estamos a favor de encontrar alternativas y de diversificar las producciones, pero vemos que algunas de estas alternativas podrían servir para justificar la actividad agraria necesaria para la implantación de la actividad residencial o turística. Si esta justificación es comprobada mediante una producción no vemos problema en el cambio de cultivos, pero nos preocupa que eso no sea así.

¿Cuál es la situación actual de las mujeres en el campo? ¿Han visto reconocida su dedicación?

-En los últimos años, con las ayudas CARB, la gran mayoría de las mujeres que trabajamos en el campo, ya sea por cuenta propia o asalariadas, contamos con la Seguridad Social. Otra cosa pueden ser que nuestros ingresos, en algunos casos, puedan ser mejorables.

¿La venta directa y el consumo de producto local son un complemento o se están convirtiendo en alternativa?

-El consumo de producto local va en aumento en los últimos años, esto es positivo para que nuestras producciones sean reconocidas y valoradas por el consumidor local, aparte cuantos menos kilómetros hagan los alimentos desde el productor al consumidor más favorecemos a la reducción de la huella del carbono. El cuanto a la venta directa puede ser una alternativa para algunas fincas, pero no para todas. Algunas fincas por su situación, por su producción y por la dedicación de los propios payeses puede ser un complemento interesante.

¿La Sociedad Rural Menorquina, en estos momentos de crisis, es un paraguas que proteger al sector, es un inconveniente para el desarrollo de las explotaciones, o ni fu ni fa?

-La SRM es un sistema contractual que establece las relaciones entre el propietario y el payés y en un contexto de crisis las dos partes están afectadas.

¿Cuál es el papel que tiene el sindicado Unió de Pagesos en la actual coyuntura?

-El papel del sindicato es ser interlocutor y la voz del sector ante la administración y de la industria para defender nuestros derechos y nuestras reivindicaciones. Así como de ayudar al payés en cualquier situación de inferioridad.