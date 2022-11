El Centre d’Estudis Locals (CEL) d’Alaior ha organitzat les XVII Jornades d’Història Local i Patrimoni Cultural de Menorca, que els pròxims dies 25 i 26 de novembre acolliran l’acte central a l’Ajuntament d’Alaior amb la presentació de comunicacions i ponències sobre la «Convivència entre patrimoni i turisme culturals al segle XXI». Compten amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaior, Consell insular, IME, Colonya i Cooperativa San Crispín.

Els dos dies de les Jornades comptaran amb diferents ponents que explicaran l’experiència del turisme cultural a Vilanova i la Geltrú; la situacaió dels museus i centres d’interpretació a Menorca i les Balears; l’obertura a la ciutadania de Can Saura; la gestió del Museu de Menorca i de la Pedrera de s’Hostal; i un estudi sobre la turismofòbia a Menorca, entre altres. A més, per al diumenge dia 27 s’ha organitzat una visita guiada a Cas Comte, a Ciutadella, mentre que el capvespre es projectarà el documental «El Premi sant Antoni, tornant de l’oblit», de Magda Timoner.

Del 16 de desembre al 8 de gener, es podrà visitar l’exposició fotogràfica «La Verge pelegrina a Menorca», en un acte organitzat amb la col·laboració de l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca, a més de la presentació d’un llibre a la Biblioteca Pública d’Alaior i una visita al lloc de Binillobet de la mà de la Cooperativa del Camp.

Miquel Àngel Marquès, del CEL, explica que des de diferents àmbits -com l’administració pública, entitats culturals i empreses- es treballa per donar a conèixer el patrimoni cultural de l’Illa i aproximar-lo als visitants, tant als turistes com als propis menorquins. «Als convidats els demanarem que ens expliquin com orgnitzen la seva oferta, com fan arribar la informació als usuaris, quin tipus de visitants atenen i quin percentatge per nacionalitats o com resolen la gestió econòmica, entre altres».