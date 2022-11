El sector del transporte en Menorca no secundará la huelga indefinida convocada a partir de la medianoche de este próximo domingo, por la Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas del ámbito nacional.

Esta movilización fue convocada el lunes tras una votación realizada en las delegaciones provinciales de la plataforma, para reanudar o no los paros, como ya hicieran el marzo pasado.

Aquí, los representantes de la Asociación de Empresas de Transporte de Menorca (Astrame) participarán la mañana de este miércoles en una reunión de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), donde se expondrá la situación. No obstante, el presidente de Astrame, Joaquín Bisbal, ya avanza que «en Menorca hay mucha calma, no se prevé que nadie secunde el paro y lo único que puede ocurrir es que nos afecte lo que pueda suceder en los puertos de Barcelona o Valencia», en sus conexiones vía marítima.

«Fenadismer no está a favor del paro y no se secundará», reafirmó Bisbal, con relación a una convocatoria que sindicatos como Comisiones Obreras han recordado que carecen de cobertura legal y, por lo tanto, no puede haber piquetes informativos ni permite que puedan parar los camioneros asalariados.

Igual que en marzo, los convocantes de la huelga siguen denunciando los elevados precios del combustible, y que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no actúa para controlar que se cumpla la ley de cadena de transporte, que impide a los transportistas trabajar a pérdidas.