El Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (SIAU) ha culpado a ANPE de presionar a docentes en Eivissa y Menorca para que renuncien a su candidatura. En una nota de prensa, el sindicato ha denunciado estas presiones que «se concentran sobre todo» en Menorca y Eivissa, «llegando al punto extremo de realizar llamadas de manera insistente e incluso visitas».

«Parece que hay sindicatos que no entienden que la libertad individual de decidir ir a una u otra candidatura es sagrada», ha defendido el Sindicato, a la vez que ha advertido a ANPE: «Si no se detienen inmediatamente las presiones, no descartamos iniciar acciones judiciales para proteger la libertad sindical».

Según SIAU, «son muchas las personas que han comunicado lo que están sufriendo. Por eso, nos vemos en la obligación moral de tener que afirmar que el sindicato que más está contactando con docentes de nuestras candidaturas es ANPE».

Por su parte, ANPE ha subrayado que tienen constancia de que afiliados forman parte de las candidaturas provisionales de otros sindicatos que concurren a las elecciones de las próximas semanas. Por este motivo, han especificado, «nos hemos puesto en contacto con ellos para saber en qué podemos mejorar, si están descontentos con nuestra gestión o si hay algún servicio que potenciar desde nuestra organización».

«La sorpresa nos ha llegado cuando algunos afiliados se han visto en la papeleta de otros sindicatos y nos han llamado enseguida. Tras haber tenido constancia de este hecho en dos, tres y más ocasiones, hemos decidido contactar con algunos de nuestros afiliados, la mayoría de los cuales se han sorprendido», han dicho.