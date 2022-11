La comunidad de nómadas digitales (aquellos trabajadores que desarrollan su actividad de forma totalmente remota, normalmente, desde ciudades o países diferentes del lugar de residencia) también se estaría viendo afectada por la escasa oferta de plazas aéreas. No son pocos los empleados, e incluso los directivos nacionales e internacionales, que deciden desempeñar sus funciones desde Menorca. «Hace unos años decidí residir y trabajar en Menorca por su facilidad de conexión con Madrid», explica el italiano Michele Iurillo, quien afirma que para que tanto él como el resto de nómadas digitales puedan desarrollar su actividad «es necesario tener un vuelo directo con Madrid para que se pueda ir y volver en un mismo día». Denuncia que esto «es prácticamente imposible», ya que la falta de vuelos directos «obliga a hacer escala, provocando que un vuelo que dura una hora y media dure hasta cinco horas a un precio abultado». Esto, lamenta, se convierte en un obstáculo para quien trabaja aquí, porque no existen demasiadas opciones para moverse. «Se fomenta el turismo low cost y no se apoya ni a los empresarios de la Isla ni a todos aquellos nómadas digitales que han elegido traer valor», critica.