Astrame, la Asociación de Empresas de Transporte de Menorca, no secundará la convocatoria de paro del sector. Así se decidió en la asamblea extraordinaria de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), celebrada este miércoles con el único propósito de fijar una posición con relación al paro sectorial del transporte de mercancías por carretera. Unas movilizaciones que confían que no tengan mayor incidencia sobre la Isla, teniendo en cuenta las afectaciones en sus conexiones con los puertos de Barcelona y Valencia y los problemas de desabastecimiento que pueda acarrear.

De forma unánime, en la asamblea se acordó no secundar la huelga convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte, al considerar que la situación actual no avala una medida de presión de estas características, especialmente, porque recientemente el Gobierno ha aprobado reformas. Y es que hace apenas un semestre que el Ejecutivo central introdujo cambios. En marzo se aprobó la ley que, por ejemplo, prohíbe a los transportistas trabajar a pérdidas, medida que los convocantes de la huelga aseguran que no se cumple.

Además, desde Fenadismer recordaron que el Gobierno convocó en dos ocasiones ayudas directas para las empresas de transporte para paliar los incrementos en los precios del combustible y de otros productos, subvenciones que fueron simultáneas a otras del Govern balear. Asimismo, se hizo una devolución mensual y no trimestral en el gasóleo profesional, a lo que hay que sumar las bonificaciones de 0,20 céntimos por litro para la población en general.

En guardia

Fenadismer, de acuerdo con todas las organizaciones territoriales, manifestaron en cualquier caso, que no se puede bajar la guardia, con relación a las medidas aprobadas. En este sentido, hay que velar porque el Gobierno realmente se comprometa para que se cumplan las mejoras introducidas.

Sobre la huelga, desde Astrame recordaron la ilegalidad de los piquetes informativos y apelaron a lo adelantado por las federaciones catalanas, de que no se prevé seguimiento del paro en Cataluña.