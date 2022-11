Si bien el contexto de alta inflación está haciendo mella en los bancos de alimentos de España, tal y como anuncian varias informaciones, no está afectando a las principales entidades sociales que distribuyen las ayudas alimentarias en Menorca. Según afirman desde Caritas y Cruz Roja, la subida de precios no estaría influyendo en las donaciones de particulares, organismos y empresas. «Aún no hemos notado ningún cambio con respecto a otros años», asegura Mar Pons, responsable de Inclusión Social de Caritas. A esto, Tomeu Pons, representante de Cruz Roja en Menorca, añade que «todavía es pronto para detectar si las ayudas han disminuido, pero no creo que haya grandes cambios».