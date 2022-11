El nuevo PTI establece exenciones de los parámetros urbanísticos normales para las instalaciones destinadas a la producción de energía renovable situadas en aparcamientos, equipamientos u otras infraestructuras, ya estén ubicadas sobre cubierta o sobre el suelo. Ni los paneles solares ni todos los elementos auxiliares, los propios para el almacenamiento, (por ejemplo baterías), etc. computarán urbanísticamente como superficie edificada, solo como superficie ocupada. En el caso de los aparcamientos en suelo urbano (están obligados a instalar placas sean públicos o privados si tienen más de 1.500 metros cuadrados) todos esos elementos de la instalación no computarán ni en edificabilidad, ocupación, distancia entre umbrales ni altura. En el campo, cuando la obligación de instalar placas en la cubierta no se pueda cumplir y haya que hacerlo sobre el suelo, la extensión utilizada siempre que no supere como norma general los 200 metros cuadrados, no computará urbanísticamente como ocupación .