El Ayuntamiento de Alaior congela los impuestos y tasas para el año que viene y compensará la pérdida de ingresos que esa medida implica inyectando en el presupuesto 692.574 euros del remanente municipal. Este importe es, de hecho, el ahorro acumulado del actual mandato.

En 2023 gestionará 14 millones, una cifra presupuestaria que es más alta que nunca, si bien en 2012 se presupuestaron 10 millones y se acabaron liquidando 16 tras solicitarse un préstamo para pagar la deuda pendiente. Para el año que viene mejora notoriamente la aportación de la administración central y se incluyen los fondos europeos para pagar infraestructura de saneamiento.

También se calcula una mejora en los ingresos del impuesto de construcción y obras y en plusvalías merced al dinamismo que vive el municipio en el campo inmobiliario. Se calcula un 20 por ciento más de ingresos por estas actividades.

En el capítulo de ingresos solo baja la previsión en la recaudación de tasas, consecuencia lógica de la congelación anunciada. «Nunca es buen momento para subir impuestos, ahora menos que nunca porque repercute sobre la economía doméstica», argumenta el alcalde José Luis Benejam como justificación de la medida.

Admite, no obstante, que de no haber contado con el remanente, que se trasladará al presupuesto mediante un suplemento de crédito, no habría quedado más remedio que tocar al alza la parte fiscal. No será necesario, según dejó entrever, por la gestión llevada a cabo en los tres últimos años.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha de afrontar una fuerte subida en la recogida y gestión de residuos. El año que viene aumenta el primer concepto un 38 por ciento, un 56 por ciento el segundo, un 20 el tratamiento y un 15 por ciento la limpieza viaria, consecuencia de la nueva licitación, el aumento de frecuencia en la limpieza y el personal destinado a estas tareas.

También ha de afrontar el incremento de un 37 por ciento de la cuota de Silme, el servicio informático concertado con el resto de ayuntamientos y el Consell.

Personal

El gasto de personal sube un 13 por ciento a causa, según explica el concejal Cristóbal Marqués, del cinco por ciento de aumento de las retribuciones aprobado por el Gobierno, un dos por ciento por el incremento de los costes salariales (mayor coste de la Seguridad Social) y el seis por ciento restante por otros conceptos, como el refuerzo de personal en algunos servicios.

El Ayuntamiento reafirma su apuesta por las actividades juveniles, a las que dota con un 15 por ciento más de presupuesto, y las culturales. Mejora estas con un 24 por ciento con el fin de promover la actividad en el centro cultural Sant Diego y en el LOAC, Alaior Art Contemporani. También mejora el presupuesto para las feriasque organiza el municipio, turismo y campo.

Alaior piensa licitar asimismo el próximo año la redacción del anteproyecto de la nueva escuela de música en el edificio que todavía ocupa el centro de salud Es Banyer.

Tras dos años condicionados por el esfuerzo económico obligado por la pandemia, las cuentas son ahora expansivas.