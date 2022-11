La presidenta del PP de Menorca, Misericorida Sugrañes, ha calificado este martes de «desfachatez mayúscula» la enmienda de Més per Menorca a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que piden los 25 millones de euros del convenio de carreteras pendiente de justificar a precios actualizados.

«Es el colmo que el partido que, con el beneplácito del PSOE, es el máximo responsable del desaguisado que ha supuesto la reforma de la carretera durante los siete años y medio de mandato pida ahora el dinero que Menorca ha perdido fruto de su ruinosa gestión. Basta ya de teatro», ha enfatizado la también portavoz del Grupo Popular en el Consell de Menorca.

Sugrañes ha hecho hincapié en que «el único responsable de que el dinero del convenio se haya perdido ha sido el tripartito del Consell». «El Consell de Ibiza ha cobrado íntegramente el dinero del convenio por la sencilla razón de que ha ejecutado las obras comprometidas y el Consell de Menorca no lo ha cobrado por la sencilla razón de que no ha sido capaz de gestionar las obras comprometidas por prejuicios ideológicos», ha dicho la presidenta 'popular' de los menorquines, quien ha añadido que, «si no hubiera paralizado la obra hace siete años y medio, el tramo entre Maó y Alaior estaría acabado y cobrado y el tramo entre Alaior y Ferreries podría estar terminado o en vías de terminarse y cobrarse».

«La gestión de Més per Menorca es ruinosa para los menorquines. No sé para qué piden dinero a Madrid si, cuando lo tenemos, no somos capaces de ejecutarlo y lo perdemos por los retrasos acumulados. El convenio caducó y nadie del Consell de Menorca fue capaz de evitarlo ni de renovarlo», ha destacado la portavoz.

Sugrañes ha insistido en que la pérdida de los fondos para carreteras que garantizaba el convenio no ha sido solo consecuencia del retraso sino de querer hacer una carretera que no cumple con los criterios de seguridad del Ministerio.

«No tiene sentido que el Consell emita un comunicado el viernes diciendo que tirará la estructura del enlace a doble nivel de Rafal Rubí en contra de los criterios del Ministerio, de los criterios de los técnicos y del más elemental sentido común y luego pida que el Gobierno central pague la factura», ha remarcado antes de puntualizar que «hay que ser más serio, tener un poco más de dignidad y evitar que la institución de todos los menorquines haga el ridículo de esta manera. La presidenta del Consell, Susana Mora, debería dejar de mirar hacia otro lado y frenar este despropósito».

El PP de Menorca está a favor de que el Gobierno central financie las obras en la red viaria de Menorca que se incluyan en un nuevo convenio, inversiones que no deberían ser financiadas con el factor de insularidad del REB. «Siempre ha existido un convenio con Madrid para financiar carreteras y siempre deberíamos tener uno en marcha. Eso es lo justo y es lo que necesitamos los menorquines. Vemos, sin embargo, que no piensa así el PSOE, que aquí dice una cosa y en Madrid hace lo contrario. Y, de momento, no tenemos inversiones vía convenio, ni vía REB, ni vía fondos europeos, ni vía recursos propios. Un despropósito», ha dicho Sugrañes.

Según la presidenta del PP, «el primer punto es presentar una propuesta seria de carreteras que garantiza la seguridad, elimine los giros a la izquierda en zonas de escasa visibilidad y evite el desmesurado consumo de territorio que supondrá una rotonda a nivel para luego ir a Madrid a negociar la financiación de las obras». «De nada vale presentar enmiendas para hacerse la foto si luego no actúas con responsabilidad», ha concluido.