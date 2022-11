El departamento de Movilidad del Consell reaccionó ayer con mucha satisfacción tras conocer la enmienda pactada entre Coalición Canaria y el PSOE que garantiza financiación externa para seguir ofreciendo el bus gratis a todos los usuarios menorquines durante el año 2023. La consellera Montse Morlà destacó la importancia de este tipo de medida para seguir fomentando el uso del transporte público y el director insular de Transportes, Damià Moll, subrayó el papel de Coalición Canaria como conseguidor en Madrid.

Moll, miembro de la ejecutiva de Més per Menorca, afirmó que «se demuestra una vez más lo importante que es un partido con voz propia en el Congreso. Coalición Canaria está demostrando que consigue demandas históricas que ni el PSOE ni el PP logran». La reflexión no es gratuita, él mismo recuerda que Més per Menorca esté inmersa en la creación de la marca Ara Més «para tener una voz balear en Madrid». Muy distinta fue la interpretación de la noticia por parte de la presidenta del Consell, la socialista Susana Mora, quien a través de las redes sociales la definía como «una medida de justicia que hemos reclamado desde Menorca y que hemos conseguido».

Muy positivo

En cuanto al funcionamiento de la gratuidad desde el 1 de septiembre, Moll y Morlà defienden que la experiencia está siendo «muy positiva», más allá de reconocer que «en determinadas frecuencias hay una sobreocupación, pero estamos trabajando en arreglarlo, nuestro objetivo es que nadie se quede en tierra en esos momentos de máxima presión». En líneas generales el aumento de usuarios se está saldando solo con quejas puntuales y se está analizando ya con datos en la mano las mejoras a aplicar.