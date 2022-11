La alcaldesa, Joana Gomila, defendió su gestión al frente del Consistorio. Rechazó que no se hayan hecho inversiones, respaldando la enumeración de proyectos ejecutados estos cuatro años por valor de 13 millones de euros, que hizo el concejal de Servicios Económicos, José López.

«Dicen que no son las inversiones que necesitan los ciudadanos. Me gustaría que cogieran tapinets i eines y fueran calle por calle a decir a los vecinos que les sabe mal haber invertido en su calle», espetó Gomila, quien considera que «Ciutadella está mucho mejor de lo que estaba». De hecho, recordó que «cuando entré de concejal de Hacienda en 2009 no teníamos ni para nóminas, por la buena gestión del PP», en cuyo mandato «el Ayuntamiento tardaba un año en pagar a sus proveedores; ahora, lo máximo son 60 días».

Otro tema criticado por la oposición, la falta de una línea de bus de Ciutadella al aeropuerto, Joana Gomila aseguró que «claro que lo hemos pedido, lo que ustedes no se enteran».