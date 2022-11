Abogada, consellera y portavoz del Podemos en el Consell, Cristina Gómez defiende la polémica ley del «sí es sí». Opina que hay jueces machistas como en todos los segmentos de la sociedad española, y afirma que Yolanda Díaz ha de ser quien lidere al partido en las generales.

¿Qué opina de la polémica de la ley que ha apadrinado la ministra Irene Montero, de su misma formación?

—En Derecho estos desajustes ocurren. En esa ley un sector aplica una posible grieta que permite reducir condenas en casos concretos, y otro, en el que hay un jurista tan prestigioso comoMartín Pallín, magistrado emérito del Supremo, dice que no porque el Código Penal del 95 contempla que no se rebajen condenas si la primera se puede aplicar en la nueva horquilla que sale de la revisión normativa. En Derecho no siempre 4 y 4 suman 8, incluso las líneas jurisprudencionales cambian con el tiempo. Yo pediría calma porque estamos revictimizando a las víctimas.

¿Hay errores en el texto como llegó a decir el CGPJ?

—Hay dos interpretaciones. Lo deberá dirimir el fiscal general (que ya se ha pronunciado en contra de que se pidan rebajas si hay revisión) y el Supremo. Ni los altos tribunales son infalibles. Así se vio en el tema catalán cuando fueron a Europa, donde les tumbaron sentencias.

¿No debía haber sido más clara o incluir una disposición transitoria para evitar esta polémica interpretativa?

—Esto pasa en Derecho y luego se ve que una de las dos no es correcta. Veremos qué dice el Supremo porque los jueces tampoco son infalibles. Si no es así, es aquello que dicen de que los cementerios están llenos de buenas intenciones. Esta era una ley más que esperada, pero muchas veces pagan justos por pecadores. Ha habido sentencias terribles, como lo fue la de ‘La manada’.

¿Imagina que un condenado de ‘La manada’ rebaje su condena en esta revisión?

—No creo que nadie se lo imagine, yo confío en la interpretación del Código Penal del 95 que se opone a esta revisión. Es lo que deseo.

¿Quién tiene más responsabilidad de los errores, la ministra, los tribunales, el Parlamento...?

—Somos todos los que gestionamos pero tengo la sensación de que a veces parece que se quiere que esto vaya mal.

Compañeras de su partido culpan al machismo de los jueces...

—No huyo del debate de si la justicia es o no machista. En una encuesta reciente de El Mundo, el 85 % estimaba que vivimos en una sociedad machista. ¿Hay algún colectivo que pueda decir que no es lo que representa la mayoría de la sociedad?

¿O sea que lo son?

—No podemos decir que todos los jueces son machistas, las generalizaciones son peligrosas y crean reacciones.

¿Pese a las interpretaciones y sus consecuencias, usted reivindica esta ley?

—Reivindico la necesidad de esta ley que permite que una mujer que ha sido forzada sexualmente no tenga que jugarse la vida para demostrar que ha sufrido una agresión sexual. Si me roban el bolso no tengo que demostrarlo y en los delitos sexuales han tenido que demostrar que se estaban resistiendo.

¿Apoya a Yolanda Díaz como líder pese a su perceptible distancia del partido?

—Hemos de ir a las generales con esta opción de Suma. Podemos siempre ha dejado claro que la líder común era Yolanda, que ha intentado incorporar a más sectores de izquierda, y si no se entienden, que se suban las mangas y hablen, no queda otra. Yolanda es la más valorada, incluso más que el presidente. No hay duda que es la mejor para liderar una opción a la izquierda del PSOE.