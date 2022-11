Carolina Febrer, coordinadora jefa de la Policía Local de Es Migjorn Gran desde 2018, asegura que la figura del agente sigue estando poco valorada en el municipio. «Tenemos una doble función que no gusta a todo el mundo, sancionar a quien lo hace mal y ayudar al pueblo cuando hay algo que no funciona», explica. Esto, dice, en un pueblo tan pequeño, hace que no todos te miren «con buenos ojos». Pero Carolina confía en que «la ilusión y las ganas de los nuevos agentes mejorará la imagen de la Policía», algo que buscan conseguir los propios efectivos.