Los vecinos del Arenal d’en Castell volvieron a sufrir este miércoles cortes de agua sin aviso previo. Una situación que se viene repitiendo prácticamente una vez cada mes o cada mes y medio, y que en esta ocasión ha repercutido en una falta en el suministro durante al menos diez horas.

Residentes del núcleo turístico de Es Mercadal no pudieron concretar la hora de inicio del corte, pero «debía ser sobre las ocho, como siempre, sobre las 14.50 horas oímos que empezaban a cargar los depósitos, pero a los cinco minutos ya no había agua otra vez». Finalmente, el caudal se restableció a pocos minutos de las 20.30 horas.

Estos problemas se han producido, por lo menos, los meses de «febrero, abril, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre», algo que contrasta con las explicaciones dadas por «la distribuidora, de que era algo extraordinario y fuera de lo normal».

Sin previo aviso

En cierto modo, apuntan los vecinos, «podemos entender que se hagan mejoras en la red, pero no es normal que sea cada mes». Y no solo eso. «Vuelve a suceder sin que lo notifiquen. Las facturas nos llegan perfectamente, pero no así estas comunicaciones».

Este nuevo corte era este miércoles tema de conversación entre los vecinos, que ponían de manifiesto su incomprensión con estas situaciones que se repiten periódicamente, con cortes que van desde las 5 horas a las 48 el pasado julio.