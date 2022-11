El Consell ha vuelto a sacar este viernes los vales de consumo que los primeros beneficiarios no se han gastado en los comercios adheridos en el plazo establecido. Y como la primera vez se han agotado rápidamente, en apenas una hora.

En total han sido 5.772 los vales que el Consell ha puesto a disposición de los menorquines este viernes. Son los que no se habían gastado en la primera tanda, abierta el pasado 4 de noviembre, sobre un total de 20.000 bonos adjudicados. Ello supone que en 20 días se han gastado en los comercios adheridos un total de 14.228 vales, con una bonificación total de 142.280 euros y un montante movilizado de al menos 427.000 euros. En este sentido, cabe recordar que los vales son descuentos de 10 euros por cada 30 euros gastados. En la campaña actual se han adherido un total de 228 comercios de Menorca.



En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, el Consell ha decidido poner fecha de caducidad. Es decir que si en un plazo de 20 días no se gastaban, quedaban invalidados y volvían a estar disponibles para las personas que no se habían acogido anteriormente. El objetivo del Consell con esta novedad es que no queden vales sin gastar, como pasó en las anteriores campañas. De hecho, en la edición del año pasado el Consell repartió dos millones de euros en vales, y la mitad quedaron sin gastarse. En la campaña de la primavera pasada pasó lo mismo, de los 15.000 vales adjudicados no se consumieron cerca de 6.000, es decir el 40 por ciento. En la campaña actual, que acaba el 28 de febrero, en estos momentos ya se han consumido el 71 por ciento de los 200.000 euros de descuento, y todo indica que al finalizar esta edición quedarán pocos vales sin usar.