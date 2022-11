Desde El Pi desmentían ayer que no tengan interés en concurrir a las elecciones municipales en Menorca. El vicepresidente de la formación, el menorquín Antoni Bosch asegura que «estamos haciendo contactos» para confeccionar listas. Así, su intención es «presentarnos, quizá no en todos los municipios, pero sí en la mayoría». Algo que podría ocurrir con listas propias, pero no se descartan posibles coaliciones. Desde El Pi tienen previsto anunciar próximamente los detalles de las candidaturas con que se presentarán a las elecciones de mayo.