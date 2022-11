Un trámite tan necesario para todos como la expedición del Documento Nacional de Identidad, su renovación o bien la del pasaporte presenta actualmente una demora media de 50 días en Maó, tras haberse elevado en algunos casos a los 55 en el último trimestre del año. Ese es el tiempo que requiere la tramitación de la cita previa, vía imprescindible para obtener el día y la hora en la que la persona será finalmente atendida en las oficinas de la Policía Nacional situadas en la calle Sant Sebastià.

Las quejas de los usuarios se dejan sentir, no ya solo por la extrema demora que precisa un trámite, en muchas ocasiones, imprescindible y que puede resultar urgente, sino por los problemas que plantea el sistema telemático para conseguir la cita, e incluso el telefónico, tampoco excesivamente fiable, según estos mismos afectados.

El crecimiento de la demanda en la época estival, ya que hay turistas nacionales que aprovechan sus vacaciones para renovar el DNI aprovechando su mayor disponibilidad de tiempo, sumado al limitado personal con que cuenta la oficina han provocado la saturación actual en los últimos tres meses del año.

Son tres los funcionarios que trabajan en la expedición y renovación de DNI y pasaporte porque es esa cifra la que le corresponde en función de la población existente en la Isla, aunque vista la situación actual que se ha repetido en otras ocasiones, también con los trámites de extranjería, resulta insuficiente. De la misma manera, la oficina de Maó dispone únicamente de tres terminales específicas para la realización de estos trámites. Así, aunque hubiera más personal disponible, si la Dirección Nacional no decide incorporar más terminales a Maó, no se podría atender la demanda en el horario reglamentario.

Horas extras imprescindibles

Los funcionarios cumplen su jornada en horario de mañana, pero durante la mayor parte del año se avienen a realizar horas extras por la tarde lo que permite ir cubriendo la demanda con un margen de pocos días desde la solicitud de la cita.

Es el inspector jefe de la Comisaría de Maó, Antonio Domínguez, quien trimestre a trimestre solicita a la División de Documentación de la Policía Nacional, en Madrid, la concesión del importe de las horas extras que precisa la oficina. Para el último trimestre del año, sin embargo, no realizó la petición habitual porque no hubo voluntariedad entre el personal para realizar estas horas añadidas a las que no se les puede obligar. A ello se han sumado las vacaciones y el hecho de que la jefa de negociado, que normalmente siempre las hace, lo que permite mantener la oficina abierta por las tardes, en este último trimestre se ha visto limitada por una circunstancia personal.

La oficina permanecerá cerrada por las tardes hasta finales de enero por lo que no será hasta entonces cuando se pueda normalizar la atención ofreciendo la cita en un margen de tiempo prudencial.

Atender los casos urgentes

«La oficina está dimensionada a Menorca, pero no se contempla la población flotante del verano que no siempre es la misma», justifica el inspector jefe de la Comisaría. En todo caso, asegura, «ninguna urgencia se deja sin atender, siempre que se solicite con la debida educación». En la oficina se aguarda a que haya un momento de disponibilidad para poder prestarle atención o se le da una cita para el día siguiente o lo antes posible, explica Antonio Domínguez.