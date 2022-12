La comunidad islámica adquirió dos parcelas en la zona de Bintalfa hace más de 20 años. Su propósito era levantar una mezquita que respondiera a las necesidades del colectivo, y acompañarla de biblioteca, espacio cultural e incluso un restaurante que pudiera abrirse a toda la Isla, como recogía su proyecto inicial que ha ido modificando con el paso de los años. Sin embargo, las parcelas corresponden a un solar no urbanizable. «Nos hemos reunido con el Ayuntamiento y planteado otras soluciones, porque una de las parcelas sí sería urbana, y pedimos que al menos pudiéramos construir en ella, pero por el momento no ha sido posible, de ahí que hayamos adquirido el local de Maó». Desde el Ayuntamiento reiteran que el solar no es urbanizable porque no tiene servicios ni entrada directa.