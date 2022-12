Un 15 por ciento de las personas que viven en este mundo padece algún tipo de discapacidad, según los datos de la OMS. Son más de mil millones y el porcentaje crecerá por el envejecimiento global. Por desgracia, no todas esas personas pueden contar con una entidad como la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, que agrupa servicios y trabaja por la inclusión.

El viernes, el salón de plenos del Consell se llenó de usuarios, profesionales y familiares de personas con discapacidad para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de los Discapacitados, del 3 de diciembre.

Con voz propia

El acto permitió que cuatro usuarios de la Fundació dieran su opinión y aportaran su testimonio. Alexis Márquez es usuario del servicio de Rehabilitación y Fisioterapia, y después también del Programa de Inserción Laboral. Compartió su testimonio, cómo un ictus puede cambiar la vida en segundos. Con una buena carrera profesional, emprendedor del mundo de la hostelería, lo perdió todo y tuvo que regresar a Menorca y a casa de sus padres, y empezar de nuevo.

La sala de plenos del Consell ha acogido el acto del Día Internacional de la Discapacidad. | Josep Bagur Gomila

«Contar con los soportes necesarios es la única posibilidad para remontar. En Menorca tenemos Fundació, y a través de una única puerta, los profesionales se coordinan y te ofrecen las posibilidades en cada momento. Si todos tuviéramos la conciencia de que la vida es frágil, no dedicaríamos tantos esfuerzos a cosas que no llevan a ninguna parte».

También ofreció su testimonio Leonys, persona recién llegada que sufrió un accidente de tráfico y la amputación de una pierna, y de cómo hoy puede trabajar a través de los programas de inserción laboral. «Agradecer la vida, y la sanidad pública española, que es la mejor del mundo. Aquí me han atendido y no me han cobrado 1 euro».

Carlos Pons, del centro de Día de Físicos, donde acude a diario explicó el cambio que le ha supuesto esta actividad después de estar solo en casa durante muchos años. «Y después de agradecer la atención y el trabajo, queremos pedir un centro de día de físicos en Ciutadella».

Y Joan Carles Vinent, del centro ocupacional La Florida de atención a la salud mental, y como hace frente al estigma, «hoy he salido del armario, reclamamos combatir el estigma y primero tengo que afrontarlo yo». Pidió más servicios a partir de los 65 años, cuando ya no existen recursos asistenciales.

«Naveguem junts» ha sido el lema de la campaña ciudadana de este año, que se está reflejando en redes sociales. Además la Fundació presentó el viernes la campaña de Navidad, que consiste en un «set de responsabilidad social», con una agenda, un punto de libro, una libreta y un calendario por 12 euros.