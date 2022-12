El Govern incluirá en los presupuestos de 2023 algunas mejoras en las dietas de los pacientes de las islas menores desplazados a Palma, pero no se compromete a adaptarlas a la inflación y subir la compensación.

La consellera de Salud, Patrícia Gómez, en respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por la diputada de Més Per Menorca, Patrícia Font ha revelado que en los presupuestos de 2023 se incorporarán algunas mejoras, como pagar dos acompañantes por niño enfermo, en lugar de uno como hasta ahora; o aumentar la compensación para los que viajen en barco, para que se puedan pagar el desplazamiento entre Palma y Alcúdia.

No accede, al menos de momento, a una actualización de las dietas, que ahora están en 60 euros por acompañante y día. Tanto Més per Menorca como PP han anunciado que presentarán enmiendas a los presupuestos de 2023 para subir las dietas, que no se actualizan desde el año 2020, pese a la subida generalizada de los precios. Més reclama aumentarla hasta 90 euros en temporada baja y 120 en la alta. El PP subir la partida en 90.000 euros anuales.

Pregunta de la diputada @pfontm (Mixt @MesperMenorca), a la consellera de @SalutGoib, @Patgompic, , relativa a suficiència de les compensacions econòmiques per a malalts i acompanyants que es desplacen a Mallorca pic.twitter.com/grh7DoV2t8 — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) December 5, 2022

«Hace casi tres años del último aumento y ha habido un incremento de precios. El Govern debe demostrar la máxima empatía. Subir las dietas también es una medida de escudo social», afirmó Font, para añadir que es importante que el Ejecutivo «facilite la equidad entre todos los ciudadanos de Balears».

Por su parte, Gómez resaltó que este Govern ha actualizado en dos ocasiones las dietas y que se van a incorporar las mejoras citadas, además de otras medidas como incrementar las prestaciones para evitar los desplazamientos, eliminar el copago en Can Granada, impulsar la residencia para pacientes y familiares en Son Espases o ampliar los convenios con Aspanob.