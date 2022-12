Lázaro Alcaide va a cumplir 65 años y lleva 50 entre fogones y excelente trato con la clientela. Reconoce que la terraza flotante «ha sido un valor añadido para el negocio, me gustaría continuar disponiendo de ella», confiesa. Ahora se debate entre la jubilación, que no es una prioridad por hallarse en buena forma física, o adaptar el restaurante al interior y a la terraza en la acera. La plataforma está cerrada, no tiene uso en invierno, pero en verano es uno de las grandes reclamos por la confluencia del singular escenario con el prestigio de la cocina de Alcaide. El restaurante abrió en 1994 tras la transformación del histórico edificio La Minerva y el año siguiente incorporó la plataforma al negocio.