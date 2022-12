La vacunación contra el coronavirus ha perdido impulso. Menos de la mitad de las personas mayores de 60 años de Menorca lleva puesta la cuarta dosis, colectivo a quienes iba dirigida esta nueva campaña de inyecciones más adaptadas a las nuevas variantes del virus.

Desde que empezó la administración de esta cuarta dosis, el pasado 26 de septiembre, la llevan puesta 11.731 menorquines, es decir, 12,7% por ciento de población la Isla. Esta cuarta protección, sin embargo, no es universal: de momento solo está dirigida para los mayores de 60 años y también a las personas vulnerables. Pues bien, solo el 48,5% de los de más de 60 se ha vacunado.

Si se miran los datos con más detalle por grupos de edades, esta cuarta protección es menor a medida que son más jóvenes. Mientras que en los mayores de 80 años la llevan puesta el 65,3% de los menorquines, este porcentaje baja hasta 31% para el grupo de entre 60 y 69 años.

La administración de la cuarta dosis empezó en las residencias geriátricas, y a partir de mediados de octubre, se inoculó conjuntamente con la vacuna contra la gripe. El mayor impulso tuvo lugar entonces, con una media de unas 400 inyecciones de la cuarta dosis diarias, pero ahora se ha desacelerado, rondando el centenar diario.

Este porcentaje de la población vacunada con la cuarta dosis es similar al que se registra en el global de Balears, con un porcentaje del 48,3%; y ligeramente superior a la media nacional, que es del 45,9%.

Tercera dosis, poco más de la mitad

Si bien esta cuarta dosis está dirigida a un grupo concreto de la población, los datos sobre la tercera, cuya administración es universal, es decir, para todas las edades, no son tampoco mayoritarios. El 56,8% de los menorquines tiene la tercera puesta, un porcentaje que también decrece en los grupos más jóvenes. Por ejemplo, del 75,1% que la llevan puesta las personas de entre 50 y 59 años, se pasa al 55,5 para los cuarentones o al 32,2% de los treintañeros.

En todo ello quizás influye la percepción social que el peligro de la covid ya no es el mismo que al inicio, y que las medidas de protección se han relajado, volviendo a la normalidad de antes del estallido de la pandemia. En el otro lado de la balanza, cabe tener en cuenta que no se recomienda la vacunación de una nueva dosis hasta que no hayan pasado como mínimo cinco meses desde que una persona se haya contagiado con el virus, por lo que algunos resguardan esperar este tiempo para tener la tercera.