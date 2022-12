El nombre de Alberto Coll Arredondo (Ciutadella, 1961) suena cada vez con más fuerza como próximo candidato a la Alcaldía del municipio por el Partido Popular, que en breve se reunirá en Junta Local para iniciar el procedimiento estatutario para la elección de la lista electoral con la que tratará de regresar al gobierno de Ciutadella tras dos mandatos consecutivos de la izquierda.

Este diario ha podido confirmar que Coll, familiarizado con la vida pública de sus etapas como presidente del Cercle Artístic y de la Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella, ha recibido una propuesta para encabezar la lista con la que el PP –al que no está afiliado– quiere arrebatar el bastón de mando a la alcaldesa del PSM Joana Gomila.

Coll estaría en estos momentos analizando sus circunstancias personales y laborales, así como las que se dan en el seno del PP antes de dar una respuesta. Por el momento las fuentes del partido consultadas se muestran prudentes al entender que el procedimiento reglado no ha arrancado y que es pronto para dar nombres, aunque no esconden que el de Alberto Coll es uno de los que viene sonando con fuerza en los últimos días.

En ese sentido, la presidenta de la Junta Local del PP-Ciutadella, Juana Mari Pons, contemporizaba ayer al afirmar que «ha sonado el suyo igual que han sonado otros nombres» y subrayaba que el proceso no se ha iniciado y que se puede presentar quien quiera. Preguntada sobre la posibilidad de que ella, como presidenta de la Junta Local, sea la candidata, Juana Mari Pons aseguró que «estoy a disposición de lo que me pida el partido. Si no hay otras candidaturas no me da miedo asumir más responsabilidades». Hay que recordar que Pons ya asumió la portavocía del partido en el Ayuntamiento tras la renuncia de Antoni Juaneda, el que fuera candidato popular en las elecciones de 2019.