Ryanair ha puesto a la venta billetes de avión en la ruta entre Menorca y Madrid a partir del 26 de marzo del año que viene, más de un mes antes de que termine el periodo regulado de Obligación de Servicio Público (OSP), que fue adjudicado en régimen de exclusividad a la UTE Iberia-Air Nostrum. La compañía irlandesa ha irrumpido irregularmente en una conexión aérea que no se reabre a la competencia hasta el 1 de mayo. Lo ha hecho con ofertas llamativas, precios hasta tres veces más económicos que los que permite la tarifa de referencia de la OSP.

Esta anomalía no ha pasado inadvertida por la Dirección General de Transporte Marítimo y Aéreo del Govern, desde donde ayer aseguraban que han advertido a la aerolínea de que no puede operar los vuelos que está comercializando. Por el momento esos avisos no han surtido efecto. Este diario pudo comprobar ayer que los billetes se comercializan y facturan con normalidad. En la reunión que la comisión de seguimiento de la OSP mantendrá la semana que viene los responsables del Govern elevarán el caso a la Dirección General de Aviación Civil del Gobierno, el ente que adjudica la ruta y que tiene competencias para tomar medidas como la incoación de expediente.

El marco normativo de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) es inequívoco en cuanto a la exclusividad que rige en la ruta entre Menorca y Madrid. El 26 de marzo de 2021 se comunicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la apertura del plazo para que cualquier empresa que estuviera interesada en operar la ruta con las condiciones de la OSP sin compensación económica. Ninguna lo hizo. Cuando eso ocurre se procede a adjudicar la explotación por concurso público «a una sola compañía aérea».

Tendrán que ser cancelados

Iberia-Air Nostrum resultó adjudicataria con una contraprestación de 3,13 millones de euros para doce meses de operación de la ruta, de noviembre a abril de los años 2022 y 2023. Fuentes de la empresa confiaban ayer en que el hecho de que se hayan puesto a la venta billetes en el periodo de OSP se deba a un error a la hora de cargar los vuelos desde la matriz de la compañía en Irlanda y subrayaron que esos vuelos tendrán que ser cancelados porque legalmente no pueden operarlos. Por el momento, pese al aviso del Govern, los vuelos siguen programados y se están vendiendo asientos.

Los billetes no solo están disponibles en la página web de la compañía, sino también en los principales buscadores de vuelos, que además los destacan como los más económicos. Durante la primera semana programada, a finales del mes de marzo, el precio sin descuento de residente se sitúa en la mayoría de los días en los 28,82 euros, poco más de doce euros si se acredita la residencia en Balears. En esos mismos días, de baja demanda aérea, el precio más común en la web de Iberia es de 66 euros sin descuento.

Por el momento, la aerolínea irlandesa ha planificado doce frecuencias semanales desde el 26 de marzo y durante todo el mes de abril, abarcando la Semana Santa, en que como es habitual sube los precios. En los días de más demanda de ese periodo vacacional llega a elevar las tarifas hasta los 120 euros y en algunos vuelos alerta a los potenciales clientes de que quedan pocas plazas, aunque esa información parece que responde a una técnica de comercialización, no a un indicador real de la ocupación.