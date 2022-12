El Ayuntamiento de Ciutadella avanza que se compromete a adaptar las instalaciones del matadero para permitir el sacrificio de grandes aves. Esto podría significar una salida al problema de que no se pueden sacrificar pavos criados en Menorca para las comidas de Navidad, aunque no será inmediato.

«El Ayuntamiento se puede comprometer a adaptar las instalaciones, pero hay que hablarlo. Lo que no se puede, es pedir que se haga algo que no se puede hacer, no incumpliré una normativa que es muy clara», aún más «con lo que ha costado salvar el matadero» después de los desaguisados acumulados durante años.

Con estas palabras, Sandra Moll, la concejal responsable de la gestión del matadero de Ciutadella, abre una posible vía para resolver la problemática. «Pero no podrá ser para estas Navidades, no hay tiempo». Y es que, lamenta la edil, «a mi no me llegó ninguna petición hasta finales de noviembre». Además, «fue vía telefónica, nadie ha venido a exponerme el problema y productores y diferentes partidos políticos se han dedicado a solicitarlo a otras administraciones y en los medios de comunicación, obviando a la administración responsable del Escorxador Municipal, que es el Ayuntamiento». Para más inri, «desde que soy concejal de esta área, en 2017, no he recibido ninguna petición para estos sacrificios y no entiendo por qué se hace ahora, a un mes» de las fiestas.

Con todo, Moll asegura que «entiendo el malestar», por eso «me puse en contacto con Sanidad» para buscar una solución. Y «el informe de la Conselleria es claro».

El documento precisa que, para autorizar los sacrificios, se deberá «demostrar» que se han solventado las carencias que hay en el matadero, una bañera y ganchos adecuados al tamaño de los pavos, además de un sistema adecuado para aturdir los pavos y una memoria explicativa sobre el proceso que cumpla «los requisitos de bienestar animal e higiene».