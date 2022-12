A pesar de que no figura como inversión prioritaria en la planificación de la red de transporte 2021-2026, Red Eléctrica lleva invertidos ya alrededor de tres millones de euros en estudios ambientales y técnicos previos al diseño del trazado submarino del segundo enlace de interconexión eléctrica entre Menorca y Mallorca. La compañía defiende que son pasos imprescindibles para estar «en la casilla de salida» y poder cumplir con los plazos en el momento el que el Ministerio para la Transición Ecológica apruebe la inclusión de la infraestructura en próximas planificaciones.

Desde el Ministerio, el comisionado para el impulso de la energía sostenible en sistemas insulares, Marc Pons, explicaba este jueves tras la reunión mantenida en Ciutadella que entre 2023 y 2024 se volverá a abrir un proceso de planificación de inversiones, aunque no se aventuró a predecir si el segundo enlace entre Mallorca y Menorca formará parte de las actuaciones prioritarias. «Lo importante es que esté todo el trabajo preparado para que Red Eléctrica pueda decirle al Ministerio que lo tiene todo y que solo falta su visto bueno para redactar el proyecto final y ejecutar las obras».

En cualquier caso no hay que llevarse a engaño con los plazos del segundo enlace. La hoja de ruta del Ministerio es clara. Antes de que se tienda en segundo cable entre Menorca y Mallorca deberá estar terminada la actuación prioritaria, el segundo enlace entre Mallorca y la Península, que no se prevé hasta el año 2026. Pons dejó claro que una vez se incluya en la nueva planificación el enlace menorquín habrá que redactar el proyecto final, iniciar una tramitación «complejísima» y ejecutar unos trabajos que, a la vista de lo que se prolongaron los del primer cable, difícilmente durarán menos de un año y medio. En consecuencia Pons no se arriesgó a ofrecer ningún plazo para la puesta en marcha del segundo enlace, que en abril la ministra Teresa Ribera situaba en un horizonte entre 2027 y 2028.

Pons entendió que la llegada del enlace entre Menorca-Mallorca después del Península-Mallorca «tiene lógica» y defendió que los recursos están bien programados ya que mientras se va ejecutando una inversión se realizando los estudios ambientales necesarios para el diseño del trazado de la otra. Entre los meses de abril y mayo de este año se ha llevado a cabo la campaña ambiental marina en aguas poco profundas de la costa de Ciutadella y el año que viene está previsto que se liciten nuevos trabajos, en este caso de la llamada campaña técnica, en la que ya se analiza el posible trazado en zonas más profundas del Canal de Menorca.

Minimizar su impacto

El delegado de Red Eléctrica en Balears, Eduardo Maynau, explicó que el objetivo de estos estudios previos es «minimizar el impacto ambiental de la futura interconexión y viabilizar la infraestructura desde un punto de vista de la integridad física». Así mismo subrayó la importancia del proyecto de conexión entre Balears y la Península. «No conozco un proyecto que incida tanto en la lucha contra el cambio climático, permitirá un ahorro de 905.000 kilotoneladas de CO2 al año». Ambos enlaces compartirán el punto de entrada en Mallorca, en las proximidades de la central térmica de Es Murterar (Alcúdia).