Los virus respiratorios son ahora mismo la mayor preocupación de salud pública y la población infantil de 0 a 4 años es la que más acusa la incidencia de enfermedades como la gripe, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y la covid-19. La tasa global de infección respiratoria aguda en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, fechas del último informe epidemiológico, es de 313 casos por cada cien mil habitantes. En las tres enfermedades víricas controladas la mayor tasa se da en los niños menores de cuatro años, y eso se deja sentir en las consultas de pediatría de Atención Primaria y en las urgencias, tanto de centros de salud como del hospital.

Ahora los sanitarios observan que el virus VSR cede y deja paso a la gripe mientras que el coronavirus está controlado. La actividad es elevada en los centros de salud pero las autoridades sanitarias consideran que sigue siendo normal para esta época del año, a las puertas de la ola invernal de la gripe, que a las islas siempre llega con cierto retraso respecto a la península.

La situación actual de viremia en Menorca es de estabilidad con tendencia a la baja del VSR, principal causante de la bronquiolitis; la gripe está en ascenso y la covid-19 se mantiene estable y en niveles bajos «sin afectar demasiado por ahora», explicó ayer el doctor Francisco Sánchez Cabrera, médico de la red centinela en la Isla que ayer participó en la jornada celebrada en Palma para compartir información sobre la vigilancia y evolución de las infecciones respiratoria esta temporada, tanto a escala autonómica como nacional. También se realizó formación de los profesionales que integran dicha red.

La tasa de Infección Respiratoria Aguda (IRAS) en Menorca es igual a la de Mallorca, la situación empeora en Eivissa mientras que en Formentera hay menos casos. Mientras la tasa de incidencia de IRAS es de 313 casos por cien mil habitantes la de covid-19 es de 22 casos por 100.000 habitantes, sin embargo, en el grupo de 0 a 4 años asciende a 86,6 casos.

La tasa del virus de la bronquiolitis sigue alta entre este grupo pediátrico, con 161,1 casos por cada cien mil habitantes, mientras que la de la gripe se sitúa en 105,9 casos por 100.000 habitantes entre los niños y en 26,9 casos en el resto de grupos de edad.

En la 48 semana de vigilancia epidemiológica se aprecia con claridad que la covid-19 permanece estable mientras que la gripe sube y el virus sincitial inicia el descenso. Las autoridades sanitarias no se atreven a pronosticar su evolución este invierno. «Cuando baja el VRS sube la gripe, en otras circunstancias da paso a la ola estacional de cada año que podría ser lo normal, pero no nos atrevemos a hacer el pronóstico porque está la covid-19 y no sabemos cómo irá», declaró el epidemiólogo de Salud Pública, Jaume Giménez, ayer en la jornada de la red centinela.