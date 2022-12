El grupo de Unidas Podemos (UP) en el Consell de Menorca ha solicitado este lunes al Gobierno que extreme los mecanismos de control sobre el precio de los billetes de avión durante todo el año entre la isla y Barcelona.

La formación morada valora positivamente la intención de realizar una prueba piloto entre Menorca y Barcelona para regular el precio de los billetes, aunque considera que no solamente debe actuar en fechas específicas como Navidad o Semana Santa, y ha pedido extender el mecanismo de vigilancia tarifario al resto de meses.

La portavoz de UP, Cristina Gómez, se ha mostrado confiada en la implantación de medias cuanto antes. «Es una problemática que no es nueva, hace años que la arrastramos, es necesario no eternizarla y pedimos celeridad en el proceso. Los menorquines quieren una respuesta inmediata y en cuestión de conectividad aérea hay mucho trabajo por hacer», ha precisado.

Por otro lado, Gómez ha insistido en la importancia de introducir en el nuevo contrato de la OSP con Madrid una tercera frecuencia diaria. Finalmente, desde UP piden al Gobierno que refuerce la actual plantilla de trabajadores en el aeropuerto de Menorca.