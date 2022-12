La gratuidad de los abonos de autobús, dentro de las medidas de choque en el transporte regular por carretera, costará más de tres millones de euros al erario público. La previsión que dio a conocer este lunes durante el pleno del Consell la titular de Movilidad, Montse Morlà, es que el Gobierno transfiera al Govern 43 millones de euros y que éste, de acuerdo con un criterio de población, reparta dicha cantidad entre las islas. Menorca percibirá 3,5 millones, pero esa cuantía aún se negocia. «No está cerrado», declaró en un receso del pleno Morlà, «porque siguen las reuniones con el Govern y los representantes de las consellerias de Movilidad de los distintos consells».

El reparto básico según el criterio de población no es determinante para Morlà, afirmó, porque «Menorca puede tener 100.000 habitantes, menos que Eivissa, pero puede haber más usuarios de autobús aquí que allí».

El transporte en autobús gratuito para los titulares de las tarjetas de transporte continuará durante 2023. El objetivo es «aliviar la economía de las familias», defendió la consellera ante las críticas de la oposición. El conseller del PP, Adolfo Vilafranca, no vio clara una medida que se toma «con informes en contra y enmarcada en un servicio irregular». Además la gratuidad implantada «no discrimina por renta», criticó, vale para todo tipo de usuarios, aunque Morlà le respondió que «si usted usa el bus verá que el perfil de usuarios es de trabajadores, económicamente no muy alto, y nos hemos de beneficiar todos de la medida, porque para eso es transporte público», dijo. Cabe recordar que a diferencia de Mallorca, en el resto de islas incluida Menorca estar empadronado no es requisito imprescindible para obtener el abono.

Financiación

El Grupo Popular no considera que sea sostenible en el tiempo la ayuda para el bus gratuito, considera que es una «medida un poco electoralista, compran determinados votos regalando billetes de autobús», afirmó el conseller Adolfo Vilafranca, quien también dudó de la reserva de fondos para extender esta ayuda «yo no he visto tres millones de euros adicionales en el presupuesto para financiarlo», aseguró, «mientras no veamos ese dinero reflejado en un convenio con la Comunidad Autónoma no nos creemos mucho». Morlà criticó su postura y dijo no entenderla, «cuando se anunció en Madrid ustedes demandaban que también en Menorca se aplicara».

Sobre la extensión de esta ayuda más allá de 2023, la consellera explicó que «es verdad que no podrá ser así siempre, a partir de 2023 habrá que sumar otras alternativas, como el coche compartido o la bicicleta eléctrica», dijo, pero confía en que otro año más de abonos gratuitos permita ganar usuarios y fidelizarlos «con tarifas atractivas cuando deje de ser gratis». La cantidad asignada a Menorca «en teoría» tiene que llegar para cubrir la ayuda para viajar en autobús gratis el año que viene. El cálculo que tiene realizado al Govern es de un coste de entre 2,8 y 3 millones de euros de las líneas establecidas. Es una cifra que sale del estudio económico realizado por la consultora AGES «en base a 10 años de licitación», explicó Morlà.

Sube un 20 % la demanda

El funcionamiento del transporte público por carretera en los últimos cuatro meses de 2022 será fundamental para determinar el coste final y si con los 3,5 millones que se espera traspase el Govern llegará para cubrir esa gratuidad. Todavía no se ha cerrado porque falta diciembre, los datos se sabrán en enero. Lo que sí avanzó ayer Morlà es que la demanda desde el pasado septiembre hasta hoy, a falta de cerrar el último mes del año, ha aumentado ya un 20 por ciento respecto al uso del bus que se hacía antes de los bonos gratuitos.