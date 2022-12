Los deportistas que acuden a competiciones en Eivissa no se han podido beneficiar de la conexión aérea directa con Uep Fly, que opera desde el 30 de octubre, ya que esta aerolínea no estaba incluida entre las opciones ofertadas en las ayudas que por convenio ofrece el Govern a los deportistas para sus desplazamientos interislas. El problema se trasladó por parte de la Conselleria insular de Cultura y Deportes al Govern y ha quedado resuelto, con la incorporación de Uep Fly a las aerolíneas disponibles, pero no será hasta enero de 2023 cuando pueda volarse con la compañía. Un intervalo que se explica en el parón navideño y porque los clubes realizan sus peticiones de billetes 20 días antes de una competición, lo que sitúa ya a principios de año.

Así lo explicó el conseller de Deportes, Miquel Àngel Maria, durante el pleno en respuesta a una pregunta de Ciudadanos (Cs), cuyo conseller criticó el anuncio «a bombo y platillo» de la conexión Menorca-Eivissa y de cómo beneficiaría a los deportistas cuando en realidad aún no la han podido aprovechar. El conseller de Cs, Eugenio Ayuso, felicitó no obstante la celeridad con que en esta ocasión el Consell ha solucionado la petición. OSP con Palma y Madrid Cs también planteó la problemática de la falta de plazas en los vuelos de las rutas declaradas Obligación de Servicio Público (OSP) de Palma y Madrid, especialmente en los vuelos que son más útiles a los menorquines que se desplazan a estas ciudades, los primeros del día y el de vuelta por la noche. La presidenta Susana Mora respondió que se mantienen reuniones con las comisiones mixtas de ambas OSP «para corregir las disfunciones» en los contratos vigentes y mejorar las condiciones de los futuros contratos. Mora aseguró que «se está exigiendo restituir» en la ruta con Palma las plazas que se han reducido, con aviones que han pasado de 120 a 76 asientos, lo que significa una pérdida del 40 por ciento de las plazas. En este proceso apostó por escuchar al sector económico para mejorar las OSP.