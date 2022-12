El pleno del Consell aprobó este lunes por unanimidad la construcción de una nueva rotonda en Sant Lluís, en la intersección de la carretera Me-8 con la que va a Punta Prima. La propuesta partió del Grupo Popular y obtuvo el apoyo del resto de grupos por considerar que este cruce es un punto crítico de la red viaria, en cuanto a inseguridad y frecuencia de accidentes.

Me-1, la crispación sigue

La reforma de la Me-1 volvió a enfrentar al PP con la consellera de Més, Montse Morlà, a quien el conseller Adolfo Vilafranca emplazó a ser «valiente» y decir si en la decisión de demoler el puente de Rafal Rubí pesan más los criterios políticos que los técnicos. «¿Han dado instrucciones políticas al redactor del proyecto de que ese puente tiene que tirarse abajo?», preguntó Vilafranca, pero no obtuvo respuesta de Morlà, quien eludió discutir la cuestión, lo que enfadó al conseller del PP, quien consideró que «si lo sé me quedo en casa, usted no cree en el debate». El PPpensó que tras las palabras de Morlà en la exposición que tuvo lugar en octubre sobre la reforma, donde la consellera se mostró abierta a escuchar todas las opiniones, podía haber un cambio de postura respecto al puente. Pero esa posibilidad, según Vilafranca, ha sido «triturada por la maquinaria de su partido», espetó a Morlà.