Persisten los problemas del transporte escolar en Menorca. Esta vez, quienes denuncian carencias en el servicio son las familias de alumnos de bachillerato que viven en las afueras de Maó y que quedan excluidos del transporte escolar. La Conselleria balear de Educación y Formación Profesional, que es el departamento que gestiona el servicio, solo garantiza el autobús escolar hasta Secundaria, quedando sin plaza los estudiantes de bachillerato y ciclos de FP. Esto agrava las dificultades de aquellos que, no cursando estudios obligatorios, residen en los alrededores de Maó y no encuentran opciones para trasladarse desde sus casas hasta los centros educativos y viceversa en las líneas regulares de transporte.

«Mi hija está en primero de bachillerato y no puede acceder al servicio de transporte escolar; tampoco puede optar por la línea regular porque los horarios no cuadran», explica la madre de una alumna del IES Cap de Llevant que reside en Llucmaçanes. En la misma situación que ella se encuentran familias de estudiantes que viven en las afueras de Maó, en localidades como Sant Climent o Es Canutells, y que cursan bachillerato o ciclos de FP. «Quedan excluidos del transporte escolar y no les queda otra que desplazarse por sus propios medios», advierten.

Hacer uso del propio coche, en los casos en los que se dispone de uno, resulta, para algunas de estas familias, una limitación para la conciliación de la vida familiar y laboral. «Pero si no es con nuestro coche particular, no hay ninguna otra posibilidad para que puedan ir y volver del centro», denuncian. Avisan, además, de la influencia de esta problemática sobre la decisión de los jóvenes de continuar estudiando, teniendo en cuenta las dificultades con las que se encuentran a la hora de desplazarse entre sus casas y los centros educativos.

«Es un tema prioritario»

Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Menorca (Fapma) reconocen, en declaraciones a 'Menorca - Es Diari', que «el transporte escolar es un tema prioritario» que, no obstante, «tiene muchas carencias y debería verse como algo global». Se suman, en este sentido, a las quejas de estas familias y lamentan tanto que queden excluidas del servicio de transporte escolar como que aún haya «poblaciones y rutas que no están cubiertas» por estos autobuses.

Cabe recordar, a este respecto, las reclamaciones de las familias de los alumnos que viven en el campo y que, el pasado mes de septiembre, denunciaron que sus hijos se habían quedado, por segundo año consecutivo, sin el autobús escolar que cubre la ruta que enlaza los predios de la zona de Ets Alocs (Ferreries) y del Camí de Tramuntana (Es Mercadal) con el instituto. Por aquel entonces, el conseller de Educación y Formación Profesional del Govern balear, Martí March, respondió a la petición de esas familias de Menorca con la contratación de un minibús que atendiera a los estudiantes afectados.