Cuatro vuelos de Air Nostrum han sufrido este miércoles retrasos de hasta dos horas y media. Las operaciones afectadas han sido en la ruta con Palma. El vuelo que tenía que llegar de Mallorca a las 9.10 horas no lo ha hecho hasta las 10.31 horas, y el previsto a las 9.40 horas no ha aterrizado hasta pasado el mediodía. Los otros dos vuelos con demoras han sido los que tenían que salir de Menorca en dirección a Mallorca a las 9.50 y a las 10.10 horas, que no lo han hecho hasta las 11.21 y las 12.48 horas.

Además, durante la tarde de este martes Air Nostrum canceló dos vuelos, uno de ida y otra de vuelta, previstos entre las 19 y las 20 horas.