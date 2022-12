Noemí Camps reconoció que las analíticas apuntan a un exceso de cloruros, «pero hay en todos los pozos, por la intrusión marina». Pero de ahí a hablar de pozo como contaminado, hay un abismo. «Ya hemos hablado con los vecinos», tanto de Cala Morell, donde llega agua de este pozo en verano, como los del Pla de Son Morell, «y el tema está solucionado». Por su parte, el presidente de la asociación de propietarios, Manuel Téllez, defiende que el agua que mandaron analizar «es de un grifo de mi finca» y «he encargado otro análisis, no puede ser que el pozo no esté contaminado y el agua que me llega a mi, sí».