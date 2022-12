No hubo sorpresas ayer en el pleno de presupuestos del Consell, las cuentas se aprobaron con los votos del tripartito de gobierno, PSOE, Unidas Podemos y Més, y no hubo ninguna modificación de la propuesta inicial. La institución gestionará el próximo año 142,57 millones de euros. La oposición de PP y Ciudadanos (Cs) optó por no presentar enmiendas parciales, «aquí se aplica el rodillo y no cambian ni un céntimo», lamentó el conseller de Cs, Eugenio Ayuso, y ambos grupos políticos defendieron una enmienda a la totalidad que no prosperó, porque se impuso la mayoría de izquierdas.

Durante el debate, correcto en todo momento, se vislumbraron las dos posturas enfrentadas: el equipo de gobierno, con la consellera socialista Noemí Gomila como portavoz, sostiene que es un presupuesto «más social que nunca» y expansivo, porque crece un 20,48 por ciento al incorporar los ahorros de diez años. Para los conservadores y liberales esas cuentas están infladas y constatan el fracaso inversor del Consell, ya que esos 30,4 millones que se incorporan al presupuesto, los remanentes, corresponden a inversiones que se acumulan porque no se han hecho en años anteriores. PP y Cs sitúan ese nivel de ejecución de las inversiones en un 20 por ciento. «Es un presupuesto inflado y de difícil ejecución por tanto es un engaño a los menorquines», afirmó el conseller popular Adolfo Vilafranca, «una gran parte de lo que prevé este documento no se ejecutará en 2023, solo es marketing político». Dudas sobre los ingresos La oposición muestra también dudas sobre los ingresos, avanza que el gobierno insular no será capaz de recaudar lo presupuestado en sanciones, que sube un 11 por ciento. El PP acusa a la izquierda de renunciar a los ingresos por el convenio de carreteras, se pregunta dónde están los 5 millones que deben llegar con la inminente aprobación de la Ley de Reserva de Biosfera y califica de «humo» toda la inversión millonaria anunciada con los fondos Next Generation. La consellera de Servicios Generales, Noemí Gomila, negó que se renuncie a la financiación en materia de carreteras «pero mientras la logramos destinamos recursos importantes a las carreteras, 5 millones, y eso incluye inversión en la Me-1», aseveró. Además indicó que se espera a que acabe la tramitación parlamentaria de la Ley de Reserva de Biosfera para incorporar la partida económica que llegue con la nueva norma. Sin embargo el PP no entiende que se sea tan riguroso en este caso cuando durante varios ejercicios se ha presupuestado, por ejemplo, el proyecto del centro de interpretación de S’Enclusa, aún pendiente, o los 20 millones del convenio de carreteras «cuando no había nada firmado», apuntó la oposición del PP. Financiación del Govern La financiación procedente de la Comunidad Autónoma suma 71,5 millones de euros, 15,9 más que el año anterior, sin embargo la consellera Gomila admitió que el Govern ha advertido que esa aportación extraordinaria no se mantendrá en el tiempo, sin concretar cuál será la rebaja futura. «¿Qué hacemos, aprovechar y dar el máximo que podemos dar para proteger a las familias de Menorca», señaló. Para el PP este punto es importante. «Si sabemos que tenemos un ingreso que no se repetirá ¿debe gastarse en gasto corriente?, interpeló Vilafranca, quien añade que «se está consolidando un gasto corriente en lugar de realizar inversión», por ello advierte del riesgo de sostenibilidad de las cuentas públicas «si sigue este ritmo». Noemí Gomila (PSOE) :«No hará falta que venga el PP a hacer recortes» El conseller Vilafranca criticó que el presupuesto no es sostenible sino electoralista, aumenta y consolida el gasto corriente así como la estructura de la institución, no justificada por las competencias, lo que será difícil de mantener «si vienen mal dadas». Ironizó con que «entonces viene aquello de que el PP tiene que hacer recortes cuando gobierna», a lo que en su turno de réplica la socialista Noemí Gomila respondió que es el presupuesto «que necesitan los ciudadanos de Menorca» y aclaró que «si el año que viene es necesario se ajustará, no hará falta que venga el Partido Popular a hacer recortes». Adolfo Vilafranca (PP): «Encienden el aspersor de las subvenciones» Las subvenciones se incrementan un 36,61 por ciento respecto a 2022. «Aquí ya encienden el aspersor y van a mojar a todo el que puedan», criticó Vilafranca. «¿Qué harán de más, cuál es el retorno de esas subvenciones? Lo tienen que justificar», emplazó a Gomila. «Esto no deja de ser una manera de intentar asegurar la continuidad del voto», como los bonos de consumo, dijo. Pero sobre los vales, el PSOE defiende su reparto sin restricción, a todo el mundo, para estimular el comercio local. También Cs criticó el «uso indiscriminado» de las subvenciones nominativas. Eugenio Ayuso (Cs): «Aquí se aplica el rodillo y no cambian ni un céntimo» Ciudadanos tampoco presentó enmiendas parciales sino una a la totalidad como el grupo del PP. El conseller Eugenio Ayuso afirmó que lo intentó en ejercicios anteriores «con voluntad positiva, pero no pudo ser, pecamos de ingenuidad, porque aquí se aplica el rodillo y no se cambia ni un céntimo». Lamentó que no se pueda consensuar alguna partida en el proyecto presupuestario, que llega al pleno «hecho» y sin posibilidades de modificación; lo achacó a que la negociación «ya es bastante dura» entre consellerias controladas por los tres partidos que forman el gobierno insular. El apunte Las zonas turísticas reciben 3,5 millones de los 84 que necesitan La consellera socialista Noemí Gomila señaló que la planificación presupuestaria responde a un modelo de desarrollo diversificado, pero que fomenta el turismo como motor económico de la Isla. Este compromiso no se ve reflejado en los números, según la oposición popular, que recordó el estudio de necesidades de las zonas turísticas que el propio Consell elaboró en 2019. El mantenimiento de las urbanizaciones está directamente relacionado con el turismo de calidad, señaló el conseller Adolfo Vilafranca, y beneficia a los residentes. Dicho análisis cifró en 84 millones las necesidades de inversión en las zonas turísticas, «en cambio prefieren gastar a invertir» y se prevén dotaciones inferiores a lo cuantificado en el estudio, los 2,5 millones de euros del plan de cooperación y otro millón del plan turístico. Los ayuntamientos, recordó Vilafranca, no reciben nada de la ecotasa. Pese a las críticas a la falta de análisis sobre el retorno de los gastos presupuestados, como la gratuidad del bus o los vales de comercio, el PP valora positivamente la dotación de algo más de un millón de euros para proyectos incluidos en el Plan de Agenda Urbana -que se suma al 1,5 millones del PIC-, así como el aumento del presupuesto social. Tanto PP como Cs consideran necesario aplicar criterios de eficacia de gastos e inversiones. Como ejemplo, cuestionan la adquisición de inmuebles como el de Correos, o las instalaciones del aeroclub sin tener un plan futuro de su viabilidad.