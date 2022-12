El Ayuntamiento de Alaior recibirá financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea para llevar a cabo un proyecto de mejora del abastecimiento de agua del municipio que permitirá reducir un 25 por ciento el nivel de fugas en la red municipal. El Consistorio ha recibido el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio del Govern al proyecto que presentó a la convocatoria de subvenciones destinadas a los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Los fondos de la UE servirán para sufragar dos terceras partes del presupuesto del proyecto, que asciende a casi 218.000 euros. A grandes trazos, las actuaciones consistirán en la realización de una inspección de toda la red para localizar las fugas mediante un sistema innovador basado en la introducción en las cañerías y posterior detección de un gas trazador. Este método para la localización de fugas no requiere interrumpir el servicio de provisión de agua en ningún momento y no perjudica los elementos de la conducción, siendo el coste en mano de obra inferior, según se destaca en el proyecto, que subraya que la inyección de gas, en este caso helio, no afecta a la calidad del agua. Este sistema permite además que las fugas se localicen con precisión (áreas de entre 5 y 10 metros cuadrados), ahorrando tiempo y recursos en reparaciones.

Por otra parte, el proyecto también incluye la instalación de equipos fijos de localización remota de fugas, de manera que se pueda reducir a horas el tiempo desde que es detectada una fuga por los sensores, hasta su localización de forma automática en remoto sobre un mapa georreferenciado. El sistema propuesto combina un sensor de ruido de fugas y una versátil tecnología de transmisión de datos. Se propone instalar 236 equipos de localización remota, uno por cada 100 metros de red de agua. El proyecto incluye también la reparación de las fugas detectadas por la combinación de ambos sistemas