A la Presidencia, Susana Mora une la responsabilidad en la gestión del área turística durante el presente mandato.

¿Hemos sufrido masificación, ha sido una gran temporada o ambas cosas?

-Hemos tenido una gran temporada turística, sin duda, y en cierto momento de la misma hemos sufrido masificación. No es nuevo, si a esto le añades que ha sido un verano de éxito donde además los mercados que han convergido en la Isla son aquellos por los que llevamos tanto tiempo luchando, que se mueven, no se quedan en el hotel y generan unas dinámicas que hacen que allí donde nos movíamos antes lo menorquines y no los turistas pues ahora también te los encuentras. Es normal que se genere esa percepción de masificación.

¿Cómo lo reconducimos?

-No nos lamentemos del éxito, mejor si lo gestionamos, que son dos meses. Durante muchos años hemos luchado por esa desestacionalización que no sabíamos ni pronunciar, ahora la sabemos pronunciar y la estamos consiguiendo, pero vemos que seguimos teniendo momentos punta, es lógico que julio y agosto sean deseados, hay dinámicas como el mercado laboral que lo perpetúan. Ahora empezamos a consolidar un abanico de temporada suficientemente amplio como para hablar de gestión de manera más holística, de no centrar los esfuerzos en dos meses, aspiramos a tenerla al menos de nueve meses y convertir la Isla en un sitio para ser visitado todo el año.

¿Cómo se consigue?

-Vamos a gestionar el agua, la movilidad no solo para los que vienen, para nosotros. Generemos una oportunidad con grandes acuerdos como hemos hecho siempre.

¿Teme que las crisis vividas con sus socios le pasen factura?

-Espero que no. Somos tres partidos que trabajamos por el interés general con matices de cada uno. Eso genera mucho debate y alguna disputa que a veces trasciende como sucedió en aquel momento y una vez más me quiero disculpar ante la ciudadanía, que no se merece ese tipo de escenarios.

El PP le acusa de estar sometida a los intereses de Palma, ¿cómo se defiende?

-La mejor defensa son los datos, Menorca no ha contado nunca con un presupuesto tan alto en su historia, derivado no solo de lo que nos viene por la ley de financiación sino también por la negociación de las diferentes inversiones, dime qué municipio menorquín no tiene inversiones del Govern balear batalladas por este Consell, desde geriátricos a viviendas.

¿Defiende bien Menorca?

-Defender Menorca no quiere decir estar constantemente en los titulares o estar siempre a la gresca con Palma sino sacar los mejores acuerdos en beneficio de los menorquines. «Mallorca me mata, la presidenta no nos defiende» es un mantra. Podemos recordar tiempos pasados del PP y pérdidas de inversiones. Hay que ser conscientes de que nos necesitamos unas administraciones a las otras.

¿Comparte la reforma de los delitos de sedición y malversación promovida por el Gobierno?

-Los tecnicismos jurídicos que a veces se ponen sobre la mesa no son los mejores compañeros para conseguir según qué objetivos políticos, legítimos. Quiero decir que le ley siempre ha de cumplirse y para eso está el sistema judicial, pero los políticos estamos para dar pasos importantes y cambiar la ley.

¿Para proteger a quien la ha violado?

-No, para avanzar en derechos. Ninguna ley puede se retroactiva.